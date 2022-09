J Balvin protagonista del concierto de la NFL junto a Trueno y El Alfa

El artista J Balvin se ha convertido en uno de los protagonistas del concierto de la NFL junto a Trueno y El Alfa. El trío de artistas protagonizará un show único con el que darán la bienvenida a la nueva temporada de la Liga Nacional de Futbol Americano, este mismo 8 de septiembre en Alamitos Beach, ubicado en Long Beach, California.

El multitudinario evento deportivo estará encabezado por el artista colombiano. No obstante J Balvin ha querido contar con sus dos compañeros de industria para la actuación, de esta forma, han preparado un show con el que prometen dejar sin palabras a los seguidores del evento.

Muy emocionado, J Balvin quiso agradecer la oportunidad de participar en un proyecto de tal envergadura: «Gracias por permitirme abrir esta nueva temporada de fútbol. Me acompañarán en este evento mis amigos Trueno y El Alfa #LatinoGang #NFLKickOff», escribió el artista a través de sus las redes sociales.

De esta forma, tras haberse convertido en auténticos referentes del género urbano y de la música latina en general, cada uno en sus respectivas generaciones, los tres artistas se subirán al escenario de la NFL con el objetivo de realizar un show espectacular.

Por el momento se desconoce cuáles serán las canciones que sonarán en este evento en el que se han unido tres de las voces de Latinoamérica del momento, pero todo apunta a que será una actuación repleta de himnos musicales con las que dejarán a sus fans sin palabras una vez más.

The @NFL Kickoff Experience and Concert is coming up next week on September 8. Don’t miss out on J Balvin’s live performance featuring special guests, Trueno and El Alfa!

RSVP here to attend: https://t.co/N1TFMV8ypf pic.twitter.com/wnpLfAxXGj

— Visit Long Beach (@VisitLB) September 1, 2022