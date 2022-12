‘La isla de las tentaciones’: la traición de Javi a sus compañeros por su decisión

Claudia y Javi han sido una de las parejas que más han sufrido durante su paso por La isla de las tentaciones. La pasada noche del jueves por fin llegó el ansiado momento de poder verse de nuevo en la hoguera final. Ambos supieron comunicarse y escucharse mejor que sus compañeros, pero aun así no fue una experiencia fácil.

Ante todo, Claudia pedía que su novio pudiera disfrutar en la isla sin que ella estuviera a su lado. Sandra Barneda le hizo a Javi esta pregunta y esta fue su respuesta: “Al principio no, pero luego sí. Yo tenía a mi novia todo el rato en la cabeza. No podía comer, estaba angustiado”, reconoció el joven sin poder contener sus lágrimas.

El concursante estaba de lo más angustiado e incluso pidió a su novia que no rompiese con él en ese momento, que no lo hiciera en directo. La chica le fue infiel al final del programa cuando la presión pudo con ella y compartió un par de besos y unas citas con uno de los tentadores, Álvaro Boix. Sin embargo, le ha pedido perdón y le ha abrazado para consolarlo y parar sus lágrimas. Más tarde, han vuelto a mostrar imágenes de Javi con las que Claudia ha roto a llorar también.

Claudia: «Me lío con un tío y parece que te de igual» Javi: «No soy capaz de decirle nada porque estoy enamorado» 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones14

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/zahcFFyFDk — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 22, 2022

“Aunque ahí parezca que no, me he integrado y lo he pasado muy mal”, se defendió el joven ante la ausencia de ese tipo de imágenes. La pareja entró por un motivo bastante distinto al de las otras y es que su objetivo era que Javi pudiera superar la dependencia que tenía hacia su novia. La chica intentó justificar su infidelidad. “Día tras día vi que tú lo pasabas mal y yo me cansé. Cuando yo te conocí, tú era eras feliz y ahora no. Yo te he dado todo y aun así no ha sido suficiente”, explicó aludiendo a que la relación no estaba en su mejor momento antes de entrar a La isla de las tentaciones.

Por último, Javi se ha acordado de sus compañeros. “¿Qué has descubierto en La isla de las tentaciones sobre tu relación con Claudia?”, preguntó Sandra Barneda al catalán. “He visto las relaciones de mis compañeros que se quieren tan mal, que me ha hecho ver que, a pesar de lo que he visto, tengo un diamante en mi casa. No la quiero perder”, ha respondido el joven mencionando las a veces tóxicas actitudes que ha visto de sus amigos en la villa.

Finalmente, Claudia decidió abandonar el reality con él como pareja por lo que el amor acabó triunfando en esta hoguera frente a las inseguridades y la dependencia emocional. Eso sí, la joven ha dejado claro que esta es la última oportunidad y que él tiene que cambiar su comportamiento para seguir juntos.