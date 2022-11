‘La isla de las tentaciones’: Samu, entre lágrimas al descubrir la infidelidad de Tania

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de La isla de las tentaciones. En él, Samuel se enfrentó al momento más duro desde que comenzó su paso por el programa, al ver en la hoguera las imágenes de como Tania le había sido infiel con Hugo Paz.

A pesar de que no era algo que le pillase completamente por sorpresa, debido a las imágenes de Tania que había visto a lo largo de las últimas semanas, aún tenía la esperanza de que la joven recapacitase y apostase por su relación. No obstante, las imágenes de esta última hoguera confirmaron sus peores presagios.

En un principio, Samu prefirió no mirar a la pantalla, finalmente decidió hacer frente a las imágenes de su pareja y vio el momento en el que Tania y Hugo se metían en el baño, intuyendo que se habían dado un beso por el sonido de los micrófonos. Unas imágenes tras las cuales, rompió a llorar totalmente desconsolado.

El corazón de Samuel ROTO en mil pedazos 💔 ¿Quién no ha sido alguna vez él? 🥺#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/2F1wl8hDEW — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 10, 2022

«Pero si eso no se puede hacer! ¿Les habrán echado la bronca? No sé ni cómo estoy, Sandra. No me esperaba esto de ella, pero me siento culpable de todo esto por las cosas malas que hemos vivido. Me duele que la persona que amo no haya pensado un poco en mí», exclamó el concursante sin poder evitar las lágrimas.

Samu añadió que quería ver a Tania feliz aunque fuera sin él, a pesar de lo que le dolían esas imágenes. Pero aún no había llegado lo peor, pues el canario aún tenía que ver un beso de su novia con Hugo en la siguiente ronda de imágenes.

«Quiero irme con mi familia, ¿Cómo me puede fallar de esa manera? ¿Por qué? Si no me lo merezco, es muy duro, estoy enamorado de ella, pero claramente ella de mí no», señaló el participante de La isla de las tentaciones mientras sus compañeros intentaban consolarle.

Al ver al concursante destrozado, Sandra Barneda tampoco pudo contener las lágrimas y decidió no ponerle más imágenes de Tania. «Tienes que ser fuerte, Samu. No voy a ponerte más imágenes», le dijo la presentadora visiblemente emocionada.