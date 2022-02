‘La isla de las tentaciones’ ya finalizó después de ese debate final donde Rosario fue elegida como la participante favorita de las chicas y Darío de los chicos. La historia de la primera hizo emocionarse a toda España, aunque no acabasen juntos. Ahora, los seguidores de la concursante pueden seguir viéndola en su canal de Mtmad, además de en sus redes sociales, donde ha estrenado un nuevo canal.

En el último vídeo subido, la habitante de Villa Paraíso quiso responder algunas preguntas del público y se centró primero en una que el público del programa no ha parado de hacerle durante toda la emisión: qué operaciones o retoques estéticos tiene. Ha sido aquí cuando la alicantina ha tenido que desmentir el hecho de que se haya sometido a varias intervenciones quirúrgicas: «Operación, lo que es operación de quirófano, solo me he hecho una, la del pecho», relata la concursante.

«Cuando me operé era super jovencita, pero era algo que 100% tenía claro. La experiencia fue bien, pero el postoperatorio fue bastante mal», confiesa Rosario además de explicar que tuvo que llevar drenajes para expulsar la sangre en botellas. «Tenía mucho complejo. Ni la ropa la lucía bien. Un top no me lo ponía porque no me sentía cómoda», detallaba a la vez que mostraba unas fotos de cuando era una adolescente y no se había sometido a la operación.

«Mucha gente me dice: ‘¿Te has operado la nariz?’. A ver, amigos, ¿de verdad pensáis que si me hubiera operado la nariz me habría puesto esta? No», exclama. «Solo me he puesto ácido en los labios y no me arrepiento para nada […] Es algo que suelo hacer cada ciertos meses, voy a hacerme retoques. Me encanta», quiso dejar claro la de Alicante.

Si se haría futuro retoques, la respuesta es que sí, ya que actualmente le genera complejo sus ojeras: «Desde pequeña siempre he tenido muchas y no me gusta. Es algo que creo que próximamente me haré». «También me está dando mucha manía, que me lo dijo Sandra [de La isla de las tentaciones 4], eso de que se te marque la mandíbula. Igual pruebo a ver cómo sienta», sigue enumerando. «También me quitaría las bolas de Bichat», agrega ya por último la concursante de ‘La isla de las tentaciones’ dejando claro que de momento solo se ha operado quirúrgicamente del pecho, siendo el resto retoques estéticos.