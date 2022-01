Telecinco emitió el lunes 25 de enero la primera parte del debate final de ‘La isla de las tentaciones 4’ a cargo de Sandra Barneda, donde estuvieron muchos de los participantes y entre los que hubo reencuentros. Esto supuso conflictos, reproches y amor, pero sin duda lo más emotivo volvió a estar a cargo de Rosario Cerdán y Álvaro Boix. Estos ya lo hicieron en su hoguera final y también en el reencuentro seis meses después de que saliesen de República Dominicana.

En el debate, que tenía lugar tres meses después del programa especial, ya no quedaba nada de la decisión final de Rosario de irse con Suso. Ella seguía sintiendo por el que fue su pareja y se volvieron a demostrar todos los sentimientos que él uno siente por el otro. De hecho, la alicantina reconoce haber pensado volver con Álvaro tras el reencuentro, pero que pronto cambió de opinión. El motivo fue que Rosario confesó que no todo era tan idílico como parecía en televisión, ya que su expareja no supo contenerse y perdió los papeles durante la emisión de ‘La isla de las tentaciones 4’

Álvaro solo veía lo que hizo ella, pero no fue capaz de hacer autocrítica y en esta primera parte del debate final lo reconoció. Sabe que ha tratado muy mal a la que fue su chica durante esto últimos meses y esto ha sido lo que ha hecho que ella entierre más la relación. El de Elche siguió elogiando a su pareja y confesando sus sentimientos hasta el punto de llegar a pedirle una nueva oportunidad. «No he podido controlarme, he sido muy malo con ella, pero la quiero, la echo de menos, siento que la he perdido… pero no es lo que me gustaría, quiero pedirle perdón por todo», empezó diciéndole.

Rosario, a Álvaro: «Eso no es amor, es dependencia emocional. Si sientes amor por una persona no la tratas como me has tratado a mí»



También señaló que la necesitaba en su día a día y que nunca antes había estado así, pero para Rosario esto fue un signo de dependencia emocional. La habitante de Villa Paraíso agregó que no tenía más que demostrarle, ya que había tenido cuatro años para hacerlo. «Si fuera amor, no me tratarías así. No quiero estar más contigo, me estaría fallando a mí, aunque me duele en el alma, porque sé cómo estás», confesó ella.

Finalmente, Rosario no quiso darle una nueva oportunidad a Álvaro, sin embargo, él dijo que seguiría luchando por conseguirlo, ya que no piensa que esto sea el final. En el plató de Telecinco, Sandra Barneda, Zoe Mba y Tania Medina se unían a sus lágrimas y apoyaron a la pareja en este momento tan duro que estaban viviendo. Esta noche podremos ver la segunda parte del debate final, ¿qué creéis que pasará?