Si algo nos ha traído el formato extendido de esta última edición de ‘La isla de las tentaciones’, aparte de infidelidades, es que Sandra Barneda ha hecho un magnífico trabajo como presentadora del reality de Telecinco.

Bien es cierto que esta no es su primera aparición ya que tenía experiencia en otros programas como ‘Hable con ellas’, ‘Sálvame’ o ‘Gran Hermano VIP’, pero quizás pocos conocen que la catalana sufrió dislexia de pequeña.

Y es que no es un tema que la presentadora haya querido ocultar, todo lo contrario, ha hablado de este trastorno en varias entrevistas: “Los profesores me tachaban de rebelde. Yo quería encajar, memorizar, pero no podía.” relataba la presentadora en ‘Saber Vivir’.

De igual manera continuó hablando acerca de su infancia, una etapa de su vida un tanto complicada, debido a que sufría dislexia: “El concepto de Smart Girl es para demostrar tu potencial y no sentirte incomprendida y yo me sentía así por mi problema de dislexia” confesaba en otra entrevista.

Aunque finalmente este problema pudo remediarse, llegó a afectarla en su vida personal: “Llegaron a decirme que no valía para los estudios”. De esta manera, daba vital importancia al hecho de “no sentirte discriminado y saber que la dislexia no está reñida por la inteligencia o capacidad intelectual”.

.@SandraBarneda habla de su #dislexia en primera persona y cómo ha aprendido a vivir con ella en @quenosalga #UNIDOSPORLADISLEXIA.

Descubre la entrevista completa aquí 👉https://t.co/wXe882fm3A pic.twitter.com/jpSSsERAXw — 12 Meses Mediaset (@12_meses) December 3, 2018

Por suerte, hoy en día este problema es mucho más conocido gracias a los avances en el campo de la pedagogía. Los expertos advierten que uno de los síntomas característicos son los problemas de comprensión lectora, aunque tal y como ha comentado la presentadora en varias ocasiones, considera que no existe ningún patrón, por lo que cada persona puede presentar síntomas diferentes.

Entre los más conocidos se encuentran, además de este, la dificultad para aprender rutinas, problemas de memoria a corto plazo o problemas referentes a la lateralidad o equilibrio.

En cuanto a su vida, Sandra Barneda asegura que “sigo arrastrando algunas cosas. Me quedó, por ejemplo, cierto tartamudeo que se me nota a veces. Cuando estoy nerviosa emocionalmente hablando me encallo en palabras o las modifico, cambio el orden y digo frases extrañas”. Por lo tanto, a pesar de tener algunos síntomas presentes, sigue luchando día a día para poder minimizar su efecto, un claro ejemplo de superación.