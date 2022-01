Telecinco emitía el pasado miércoles 12 de enero las hogueras finales de ‘La isla de las tentaciones’ y, aunque algunas eran predecibles llamaron la atención las declaraciones de los protagonistas. Esto pasaba en la de Álvaro y Rosario, la hoguera más emotiva de toda la noche en la que hasta la presentadora Sandra Barneda no pudo contenerse las lágrimas.

Los de Elche eran la pareja por la que menos apostaba el público y es que fueron los primeros en caer en la tentación. Sin embargo, a pesar de los reproches finales, dejaron claro todo el amor que se tenían y que perduraría en el tiempo. Aun así, esto no era suficiente, a veces el amor no lo es todo y así pasó, el daño que se habían ocasionado ambos les había pasado factura y estaban muy decepcionados el uno con el otro.

Antes de tomar la decisión final Álvaro aprovechó para dedicarle unas palabras a la que todavía seguía siendo su novia: «Nosotros solos nos hemos cargado la relación, pero me has enseñado lo que es el amor, eres la persona a la que más he querido y el amor de mi vida, aunque nos hayan pasado mil cosas, no sé si voy a encontrar a alguien como ella». Seguidamente el alicantino rompió a llorar. Rosario tampoco podía contenerse, pero para ella era tarde ya, los cuatros años yendo y viniendo habían hecho mella en la relación y confesó no sentirse valorada en muchos momentos por su novio. «Sé que le he fallado. Me cuesta mucho abrirme y bueno, he escuchado comentarios sobre que no le decía guapa, pero ella sabe de sobra que para mí es la chica más guapa del mundo, que no hace falta que se lo diga 40.000 veces», confesó Álvaro.

La joven, sin embargo, quiso repetir que “el amor no lo puede todo” y que no debían de estar juntos. A la pregunta final Álvaro respondió que se marchaba solo, pero que le dolía mucho dejar ir a alguien a quien quiere tanto. «Sandra, si hubiera un botón de reset, yo me iría a mi casa con ella, aun sabiendo todo lo que ha pasado aquí. Tengo sentimiento de que la quiero. Quiero luchar por ella, porque es lo que siento, pero lo que veo no es así», declaraba el joven. Al marcharse, Rosario tiró el anillo que, su ya exnovio, le había regalado anteriormente a la hoguera porque así se liberaría de la relación y reveló que quería marcharse de allí con Suso de la mano. El canario no se lo pensó dos veces y se fueron juntos. No obstante, tendremos que esperar a la semana que viene para conocer cómo sigue esta historia, ya que en el adelanto hemos podido ver cómo Álvaro sigue roto y Rosario preguntaba a Sandra Barneda si podía darle un abrazo.