La nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’ se emitió el lunes 27 de diciembre en Cuatro. En el programa dirigido por Sandra Barneda pudimos volver a ver la escena en que Charo, la madre de Rosario, se encuentra con Álvaro Boix, novio de la chica en ‘La isla de las tentaciones’. Este adelanto era emitido ya en los finales de los últimos capítulos y ahora se mostraba un par de minutos más.

El saludo y las primeras palabras fue lo único que se vio, ya que no se mostró la reacción de la madre de Rosario a las imágenes de los miembros de la pareja en sus respectivas villas. Aunque ella les pidió por favor que volviesen juntos, lo que no sabía todavía es que ambos han caído y su hija con dos chicos distintos. No obstante, Barneda cuenta que la madre de la chica casi no puede aparecer en la hoguera porque se perdió al bajar del avión en el aeropuerto y estuvo a punto de no poder acudir. Al final pudo llegar a este momento que se llenó de tensión, aunque en plató ya se lo estaban tomando con humor.

La suegra más famosa de España, sí es 🙌 🔴 #TentacionesDBT7 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/E6H8TwVBoI — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 27, 2021

Al propio Álvaro también le hizo gracia y le dio un ataque de risa después de asimilar lo que estaba sucediendo y a su suegra no le gustó mucho. “Te voy a dar un beso por educación, ¿No te alegras de ver a tu suegri?», fueron las primeras palabras de Charo para saludar al que todavía es su yerno. Ella llegó dispuesta a defender a capa y espada a su hija, pero Álvaro le comentó que Rosario fue la primera en caer en la tentación. Lo que el chico no se esperaba es que ella le dijese que quizá es que porque estaba “muy cansada” y que “a lo mejor se lo había ganado” haciendo referencia a su vida en el exterior.

Antes de la visualización de imágenes, Álvaro se mostró decepcionado y dijo que amaba a Rosario: «Yo sé que tú quieres mucho a Rosario, igual que la amo yo. Es fuerte. Es fuerte». Este sentimiento del chico se ha puesto en duda, ya que desde que entró en la villa ha vivido algo parecido a una relación con la gallega Sabela, pero eso todavía Charo no lo sabe. Ahora tenemos que esperar hasta la emisión del miércoles de la ‘La isla de las tentaciones’ para saber cuál será la reacción de la madre ante las imágenes de ambos.