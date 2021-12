Un nuevo capítulo de ‘La isla de las tentaciones’ fue emitido la noche del miércoles 15 de diciembre en Telecinco. Durante esta entrega semanal se pudo apreciar que la conexión de muchas parejas de las villas va incrementando hasta llegar a la cama, como pueden ser las formadas por Nico y Miriam, Rosario y Suso, Ga•la y Miguel y la de Álvaro y Sabela, quien no se esperaba lo que iba a vivir en la próxima hoguera.

Ambas hogueras no fueron de agrado, aunque muchos han cruzado ya el límite, no son capaces de afrontar que su pareja también y mientras que algunos de ellos afirman no poder echar en cara algo que también han hecho, otros critican duramente a sus parejas buscando razones de por qué se ha llegado hasta ese punto. Tania no pudo ver imágenes de su novio Alejandro, lo que le afectó directamente, ya que se dio cuenta de que esto significaba que él no estaba bien.

Otros de los casos sorprendentes fue la reacción de Darío a las imágenes de Sergio, ex tentador de Villa Paraíso. En ellas pudo escuchar que Sandra, su pareja, le había sido infiel con su ex unas semanas antes de adentrarse a esta aventura. Por otra parte, ella se mostró dolida con comentarios que hizo él en la casa sobre la relación que mantienen.

Ya en el avance del capítulo de la próxima semana podemos ver cómo Darío se derrumba, además veremos de nuevo caer en la tentación a Rosario con Simone y Nico con Rosana, quien después pedirá una cita con ambas chicas. Ga•la tendrá una fuerte discusión con Sandra por Miguel y lo más inesperado, la suegra de Álvaro, madre de Rosario, aparecerá en el final de la hoguera de los chicos para hablar con su yerno.

«Madre de Dios, ¿qué hace mi suegra aquí?», fueron las palabras del chico al verla llegar. No sabemos qué ocurrirá ni que pasará, ya que es la primera vez que esto pasa en ‘La isla de las tentaciones’, pero Rosario tiempo atrás dijo que su madre quería que la relación de los alicantinos durase mucho más. Como ya avanzaba Sandra Barneda en ‘El debate de las tentaciones’, todavía hay más y más. No dejan de sorprendernos en esta edición.