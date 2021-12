Telecinco emitió este miércoles una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’. Una entrega marcada por la tensión de principio a fin, con abandonos e interrupciones en las hogueras y con Sandra Barneda totalmente superada por la situación, por primera vez en la historia del reality.

Tan solo han hecho falta un par de semanas para comprobar como la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ está siendo la más intensa hasta la fecha. Una edición donde los celos y la desconfianza han muy estado presentes desde el primer día, y esto, ha tenido sus consecuencias mucho más rápido que en ediciones anteriores.

Uno de los momentos más tensos de la noche lo protagonizó Alejandro. El andaluz es uno de los concursantes que peor lo están pasando en la isla y durante la hoguera, se vino abajo nada más ver las primeras imágenes de su novia, Tania, junto a los tentadores de la villa.

Alejandro no soporta lo que está viendo de Tania y entra en estado de nervios 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones4 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/P6bpu4Bxkv — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 1, 2021

Alejandro comenzó a mostrarse tenso después de ver unas imágenes en las que Tania cada vez aparecía más cerca de Stiven. Unas imágenes que le sacaron de sus casillas, entre otros motivos porque él asegura que no tiene complicidad con ninguna de las tentadoras.

El joven no fue capaz de terminar de ver las imágenes de su novia sin venirse abajo. Alejandro cree que cabe la posibilidad de que perder a Tania, con la que está comprometido, y con la respiración muy agitada, comenzó a llorar desconsolado, e incluso pidió a Sandra Barneda que no dejase que “una relación tan bonita se termine”.

¡¡Qué fuerte!! 🔥 Así ha salido Alejandro de la Hoguera 🔄 si es de lo más fuerte que has visto 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones4 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/uIdaFSU5lZ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 1, 2021

Totalmente fuera de sí, Alejandro salió corriendo de la hoguera mientras gritaba: «No puedo más, no se puede perder una relación tan bonita. ¿Dónde está Tania?», mientras que sus compañeros salían corriendo para detenerle.

Una de las escenas más duras vistas en ‘La isla de las tentaciones’, que llegó a superar incluso a la propia Sandra Barneda, quien también vivió una noche muy complicada debido entre otras cosas, a la irrupción de Zoe en la hoguera de los chicos.

Por otra parte, la actitud de Tania durante la hoguera, no fue nada tranquilizadora para Alejandro. La concursante volvió a evidenciar que su relación se está tambaleando, al afirmar que el andaluz «No es un hombre y me va a perder, aunque no será por Stiven, porque lo de Alejandro es una cosa y lo de Stiven es otra».