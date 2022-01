El pasado martes 18 de enero se emitió en Telecinco el reencuentro de las parejas de la última temporada de ‘La isla de las tentaciones’. Después de las hogueras finales, hemos podido comprobar ya qué parejas siguen y cuáles no o incluso si alguna ha vuelto a mantener contacto. Entre estos últimos se encuentran Darío Sellés y Sandra Férriz, quienes abandonaron el reality tras una hoguera de confrontación por la infidelidad de ella con el soltero Rubo.

La pareja además ocultó al concurso que la joven también le fue infiel una semana antes de entrar a la villa, algo que se supo después porque uno de los tentadores de Villa Paraíso quiso contar esta información que ya conocía previamente. No obstante, con dos deslealtades encima de la mesa se sumó otra que Sandra le confesó a su pareja una vez que regresaron a España. Como la primera, tuvo lugar antes de adentrarse en esta aventura y ella quiso sincerarse de una vez por todas con él al salir de allí para intentar recuperarlo sin ningún secreto.

Darío cuenta que Sandra confesó otra infidelidad que no conocía 😱 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones12 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 18, 2022

Al parecer ahora ella lucha por reconquistar a Darío, aunque en la hoguera de confrontación dijese que no estaban hechos el uno para el otro. El joven también quiso hablar y sin dar más detalles de la tercera infidelidad, aclaró que no le dolió enterarse, ya que era una más. Por otra parte, le pidió a Férriz que no justificase más sus actos desleales, ya que no sentirse querida o deseada no es motivo para cometerlos.

Por último, añadió que ella estaba poniendo todo de su parte para volver a recuperar su confianza y poder estar juntos como antes. Y, aunque confesaron que ya no vivían juntos, también aclararon que compartían mucho tiempo. «Tengo claro que quiero que sea el padre de mis hijos», soltó emocionada Sandra después de haber dicho también que era el hombre de su vida. Ahora, tendremos que ver cómo sigue este proceso de reconciliación en el debate final si es que sigue. Allí podremos ver el cambio de las parejas desde las hogueras finales hasta la actualidad.