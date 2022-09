‘La isla de las tentaciones’ | Mario se niega a despedirse de Laura: «Busca lo mal novio que soy»

El pasado miércoles pudimos disfrutar del primer programa de la quinta edición de La isla de las tentaciones. Una de las parejas que más llamó la atención fue la formada por Mario y Laura. A pesar de llevar un año y medio, los dos tienen claro que su relación tiene muchísimas carencias. Por lo tanto, han querido participar en el reality para comprobar si, realmente, son el uno para el otro.

En la primera ceremonia de la noche, cuando las parejas vieron a las solteras y solteros por primera vez, comenzaron los desencuentros en esta pareja. Laura trató de tranquilizar a Mario, recordándole que él sabía cómo ella era en realidad. De ahí su contundente respuesta: “Sí, por eso no estoy tranquilo”. Desde ese comentario, la cosa no ha hecho más que empeorar.

En el momento en el que las parejas debían elegir con quién tener su primera cita, Mario y Laura se mostraron realmente distantes. Es más, no dejaban de lanzarse dardos envenenados. Sandra Barneda les preguntó qué ocurría, y él fue muy claro: “Yo ayer me fui bastante cabreado y triste. Vi a una Laura que hacía tiempo que no veía, parecía que solo quería conflicto”.

Las parejas se han separado hasta la hoguera final 💥 Aunque hemos tenido despedidas de todo tipo… ¿Con cuál os quedáis? 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones1 #LaIslaDeLasTentaciones

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/lYmTuCreVn — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 21, 2022

Por si fuera poco, Mario confesó que había llegado a La isla de las tentaciones teniendo mucha confianza con Laura, pero eso está cambiando: “Creo que va a volver a actuar con rencor”. La joven no tardó en responder, atacando la actitud tan “cobarde” de su pareja: “Lo que vas a conseguir es que salgamos tú por un lado y yo por otro”.

Además, ella quiso ir más allá al asegurar que en algunos solteros podría llegar a encontrar lo que le faltaba con Mario. Algo que a él le sentó muy mal: “Busca, busca”. Tan enfadado estaba con Laura que ni tan siquiera quiso despedirse de ella. La joven le siguió por la playa, pero él no quiso ceder en ningún momento.

“Busca las carencias, lo mal novio que soy… Búscalo ahí, y me cuentas en la hoguera final”, espetó Mario. Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: “Busca esas carencias y, si las encuentras, espero que nunca me vuelvas llorando, porque sabes que no voy a estar”. Acto seguido se marchó, dejando a Laura completamente destrozada en la playa.