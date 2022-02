Isa Pantoja reapareció públicamente en ‘El programa de Ana Rosa’ este jueves, tras las demoledoras declaraciones de su hermano, Kiko Rivera en la exclusiva que concedió tan solo un día antes a la revista ‘Lecturas’. Muy afectada, la hija de Isabel Pantoja no escondió las horas tan complicadas que está atravesando.

«Siempre lo he visto con rabia hablando de mí, pero jamás con odio. Además de no quererme y creerse superior a mí, pero este odio tan tremendo y lo de ayer por la mañana qque seguía en sus trece al volver a decir que no se arrepentía…», expresó Isa Pantoja en su conexión con ‘El programa de Ana Rosa’.

Afortunadamente, en las últimas horas, amigos, seguidores y sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’ se han volcado con ella, además de su novio Asraf Beno y su prima Anabel Pantoj. A pesar de que ha recibido mucho apoyo en este momento tan complicado, ha llamado la atención que su madre, Isabel Pantoja no ha mostrado ni un ápice de compasión.

Isa Pantoja, rota tras las duras palabras de Kiko Rivera: «Es increíble cómo la gente puede empatizar más conmigo que mi propia familia» #AR3F https://t.co/uh8wiZiwP1 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) February 3, 2022

Debido a lo devastada que se encuentra Isa Pantoja, cabía esperar que Isabel Pantoja diera un paso al frente para arroparla. Pero tal y como la propia Isa contó en ‘El programa de Ana Rosa’, no ha recibido ni un solo mensaje de su madre en este momento tan duro para ella.

No obstante, Isa Pantoja no le guarda ningún rencor, y asegura que es consciente del mal momento que está pasando su madre, por lo que no quiere molestar. Además, ha asegurado que va a ir a verla a Cantora en cuanto pueda.

“Cuando acabe con todo esto, con los exámenes, iré a hablar con ella, a abrazarla, pero no para contarle esto”, ha expresado la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, muy segura de que en su madre va a encontrar el apoyo que necesita ahora mismo.