Las disputas familiares vuelven a ser protagonistas en la familia Pantoja, en esta ocasión ha sido Isa Pantoja la que estalla contra Irene Rosales. La joven ha publicado un texto en su perfil de Instagram, tras su última polémica familiar que salpica a su cuñada, preocupándose por el delicado momento que está viviendo su madre, Isabel Pantoja.

Esta tuvo lugar en ‘El programa de Ana Rosa’ donde Isa Pantoja, muy dolida, comentó que no había sido invitada al cumpleaños de su sobrina Ana: “A mí no me han invitado y es algo que puedo entender, pero no era el cumple de mi hermano o Irene, era el cumpleaños de mi sobrina y yo tengo al primo. Me hubiera gustado que le invitaran. Lo que pasa entre los mayores no tiene por qué afectar a los niños…”

Así se encuentra realmente Isabel Pantoja, según Asraf Beno, novio de Isa Pi ❤️ #VivaLaVida469 https://t.co/7lhX6rT2QM — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 9, 2022

Además, la hija de la cantante quiso mostrar que en todo momento ella mantuvo el interés puesto que le envió un mensaje a su móvil, a lo que no obtuvo ninguna respuesta.

A estas palabras tendría respuesta por parte de su cuñada. Irene Rosales explicaba que debido a que se ha cambiado de teléfono recientemente, no le ha llegado el mensaje y, por tanto, no le ha podido contestar.

Unas palabras que han tenido reacción inmediata de la hermana de Kiko Rivera: “Si supierais cuantas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces”. Esta versión no terminaba de convencer a Isa Pantoja, tanto es así que ha añadido una frase demoledora como dardo envenenado hacia la esposa de su hermano: “Madre no hay más que una”.

Y es que parece que las malas noticias en la familia Pantoja no cesan, ya que en las últimas horas existe preocupación por el delicado estado de salud que atraviesa Isabel Pantoja. A esto se le suma el distanciamiento entre Kiko e Isa desde el pasado mes de octubre, desde que falleciera doña Ana. Todo ello junto a la ruptura total de la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ con su cuñada Irene Rosales, a pesar de que parecía haber arreglado sus diferencias.