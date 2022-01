Isa Pantoja ha confirmado los motivos por los que no ha acudido a ver a su madre, Isabel Pantoja, durante estas Navidades. Además, la joven ha asegurado que continúa enfadada con Kiko Rivera.

La hija de la cantante se ha sentado en ‘El programa de Ana Rosa’ y ha explicado por qué no ha pasado con Isabel Pantoja ni la Nochevieja ni el Año Nuevo. Por si fuera poco, ha desvelado que su relación con Kiko Rivera sigue siendo nula.

La joven ha afirmado que no ha podido estar con su madre estos días, pero si la ha podido felicitar las fiestas, y ha explicado por qué no ha acudido a Cantora.

Isa Pantoja confiesa el estado de su madre: «Esta vez necesita tiempo y esta vez lo entiendo» #AR4E https://t.co/W9nPT6P4tO — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 4, 2022

«Mi madre no está en situación de celebrar nada ni tiene ganas y por eso no fui a Cantora», ha confirmado Isa Pantoja. Es entonces cuando ha asegurado que fue su madre la que le pidió que no fuera porque «no le apetece ver a nadie ni estar con nadie porque no está bien».

La joven ha pedido para este 2022 “salud y que de alguna manera se puedan solucionar las cosas porque no vale la pena estar enfadado eternamente ya que al fin y al cabo lo que es la familia”, comentaba la joven dejando claro que aún continúa enfadada con su hermano.

«Le echo de menos en los momentos familiares, echo de menos a mi hermano, a mi madre y a mi prima Anabel, pero la situación de mi madre la entiendo y la de mi hermano no. Estamos enfadados y no se me pasa por mucho que sea Navidad», ha explicado la hija de la cantante.