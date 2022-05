Irene Rosales ha reaccionado a las palabras de Kiko Rivera tras su polémica entrevista en ‘Sábado Deluxe’ la semana pasada. La andaluza ha afeado uno de los comentarios que hizo a Fran Rivera y sobre su familia.

El pasado fin de semana, el hijo de Isabel Pantoja se sentó en plató para tratar las últimas polémicas le han rodeado, entre las que destacó su distanciamiento familiar. Tras otra entrevista del Dj en la que contó diversas intimidades sobre Isa Pantoja, su relación como hermanos está completamente rota.

De hecho, la joven acudió a Mediaset para hablar de ‘Supervivientes’ y evitó cruzarse con Kiko Rivera. «Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto con una persona que vive de hablar mal de las mujeres», opinó la hija de la tonadillera. Sin embargo, estas declaraciones no le han sentado nada bien a Irene Rosales y ha salido en defensa de su marido.

Irene Rosales, sobre las acusaciones de Isa Pantoja: «Kiko no vive de hablar mal de las mujeres» #AR11M https://t.co/dXyMTku5v7 — Telecinco (@telecincoes) May 11, 2022

«Lo único de lo que estoy segura es de que mi marido no vive de hablar mal de las mujeres. Es más, hay muchas más mujeres que se han sentado en un plató a hablar mal de mi marido, que mi marido de las mujeres», ha declarado la tertuliana a los reporteros que estaban a las puertas de su domicilio.

Kiko Rivera le echó en cara a Fran Rivera las críticas hacia Isabel Pantoja. «Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre, pero no me gusta. Su madre no ha sido ejemplo de nada, y eso lo sabe todo el mundo», expresó el Dj en la entrevista de ‘Sábado Deluxe’.

Irene Rosales volvió a comentar estas últimas declaraciones y no se mostró a favor de su pareja. «No estuvo bien, pero yo ya se lo he dicho a mi marido y él ya lo dijo. A lo mejor saltó así, se calentó, pero para nada. Es más, pensaba lo que decía Fran», explicó la andaluza.