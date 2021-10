Irene Rosales, después de todo lo que está ocurriendo en los últimos días, no ha querido callarse más. La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ está completamente harta de todas y cada una de las insinuaciones que se han hecho en las últimas horas respecto a una posible infidelidad de Kiko Rivera.

Por ese mismo motivo, la sevillana terminó por intervenir por teléfono en el programa ‘Sálvame’: “Con mi marido está todo perfecto. No tengo ningún problema con él”. Además, dejó claro que iba a tomar acciones legales contra todos los que den algún tipo de información falsa y malintencionada sobre este asunto.

“Entiendo que mi marido puede haber cometido muchos fallos, pero todo tiene un límite”, reconoció Irene Rosales. Por si fuera poco, aseguró que sabe perfectamente con quién está su marido y, sobre todo, que tiene confianza plena con él. “Si estoy con mi marido es que estoy segura al cien por cien. Si no, no estaría con él”, afirmó.

Irene Rosales entra en directo para desmentir su mala relación con Kiko Rivera: «Con mi marido está todo perfecto» https://t.co/wEX33nnuty — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 14, 2021

Lo que tiene claro es que “no porque uno mate un gato se le puede llamar matagatos”. Aprovechando la ocasión, quiso ir mucho más allá: “Solo ha hecho que ir a un hotel a cenar, se ha tomado una copa, donde había una reunión y había una chica. No pasa nada si hay una chica sentada a su lado”.

Visiblemente enfadada, afirmó que “la conozco, es la novia del dueño, he quedado mil veces con ellos este verano. Si yo no le doy importancia, no creo que haya que sacar las cosas de contexto”. Irene Rosales volvió a recordar que tiene confianza plena en su marido: “Yo sé que él y yo tenemos buena comunicación. ¿Por qué tiene que dar explicaciones cuando ha estado trabajando? ¿Qué problema hay? Se ha ido una semana a componer y, como la villa pertenece al hotel, se están yendo al hotel”.

De esta manera, la nuera de Isabel Pantoja no da ningún tipo de credibilidad a los testimonios que han recogido diversos medios de comunicación. Además, recordó que “el daño no me lo hacéis a mí. Lo único que pasa es que es una cosa, luego otra, otra… Mis hijas tienen que seguir escuchando esto cuando mi marido no ha hecho absolutamente nada”. Terminó su llamada pidiendo respeto y, sobre todo, recordando que se reunirá con sus abogados para judicializar lo que sea necesario.