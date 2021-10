El pasado lunes 11 de octubre salió a la luz la esperada nueva exclusiva de Kiko Rivera. Entre otras cuestiones, el DJ dio detalles de la reconciliación con su madre y sobre el distanciamiento que, en estos momentos, tiene tanto con su prima Anabel Pantoja como con su hermana Isa Pantoja. De esta última criticó, incluso, su papel como colaboradora de televisión.

El marido de Irene Rosales deja claro, con esta entrevista, que quiere resolver todos los problemas con la tonadillera, dejando en un segundo plano a todo lo demás. Incluyendo su hermana y su prima. De hecho, cree que “no tienen ni oficio ni beneficio” y que tan solo se dedican a “hablar de su familia”.

Este miércoles, a través de ‘El programa de Ana Rosa’, Isa Pantoja ha respondido a su hermano. Entre otras cuestiones, ha dejado claro que no piensa quedarse callada y que va a dar la cara en todo momento. La joven ha recordado que nunca ha hablado mal ni de su hermano ni de su cuñada, Irene Rosales. Siempre ha tratado de mantenerse al margen de esta guerra, por lo que no entiende los ataques de Kiko Rivera hacia ella.

Isa Pantoja responde sin piedad a los ataques de Kiko Rivera: «Estoy harta y molesta de sus pullitas» #AR13O https://t.co/xZqxgL3B7N — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 13, 2021

“No entiendo por qué está la cosa así, pero también te digo que todo el mundo tiene un límite y yo me he callado muchas cosas y sigo haciéndolo, porque no soy una persona que hace las cosas para herir a los demás”, comenzó diciendo Isa Pantoja en el programa en el que colabora. “Podría contar muchas cosas pero voy a arrastrar a mucha gente y no soy así. Además, no se me perdonaría tan fácil como a él”, añadió.

En cuanto a los comentarios sobre tu trabajo, la exconcursante de ‘La casa fuerte’ fue contundente: “Mi familia es tu familia. O sea que si yo vengo aquí es obviamente porque no soy periodista, ya lo sé. Si trabajamos Anabel, Irene, yo y demás es porque no somos periodistas. Si yo estoy aquí es por mi familia, pero no me gusta que me lo echen en cara”.

Es entonces cuando Isa Pantoja fue más allá: “Yo no soy menos y tú no eres más que nadie, y no eres más que yo. Aquí nadie es más que nadie. Un día estás arriba y otro día abajo. Estoy harta”. La colaboradora está dispuesta a tomar cartas en el asunto: “No voy a permitir que nadie me humille y me machaque y, encima, por algo que yo no he hecho. Ya no. Me voy a defender como sea”. Tirando de tranquilidad que le caracteriza, la joven reconoce que su hermano “ha estado bastante desafortunado, pero no voy a ser la que siga porque no quiero que continúe la guerra”.