Kiko Rivera se ha convertido en protagonista de la actualidad de la prensa del corazón por su reciente entrevista exclusiva para la revista ‘Lecturas’. No solamente ha dado detalles de los rifirrafes que tiene con varios miembros de su familia, sino que también se ha sincerado sobre el problema de salud que casi acaba con su vida.

El DJ ha querido dar ciertos detalles sobre su último e inesperado paso por quirófano. Todo ello poco después de haber compartido una fotografía minutos antes de someterse a la intervención quirúrgica. El hijo de Isabel Pantoja desveló que “me intervine para quitarme la banda gástrica y hacerme una reducción de estómago”.

Esta operación de urgencia fue crucial ya que, según Kiko Rivera, le salvó la vida. En esta entrevista en ‘Lecturas’, el marido de Irene Rosales se sinceró: “Me dijeron que estaba engordando y el aparato se iba comiendo el estómago. Ya había partido dos capas”. De ahí la urgencia de esta intervención. Además reconoció que su intención era quitarse la banda gástrica y hacerse una reducción de estómago, pero “se complicó y no se pudo hacer”.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Por si fuera poco, Kiko Rivera aseguró que “si la tercera capa se hubiera roto se hubiera creado una peritonitis y podría haber muerto”. Después de esta compleja intervención quirúrgica, según Kiko Rivera, nadie se puso en contacto con él. Algo que no esperaba: “No me llamó nadie, ni mi madre. Me sorprendió”.

Eso sí, tras la reconciliación con la tonadillera tras la muerte de Doña Ana, Kiko Rivera supo que, en realidad, ella no tenía ni la más mínima información al respecto. El DJ dio detalles: “Estaba Raquel al lado y me dijo que mi madre no lo sabía, que si no habría ido al hospital”. Además, añadió: “Entonces igual la cosa habría cambiado antes, y quizás me podría haber despedido de mi abuela”.

Lo que es un hecho es que una de las grandes protagonistas de esta entrevista exclusiva es Anabel Pantoja. El DJ apunta a su prima como la culpable de que esa situación no se diese: “¡Mi prima no ha llamado a su tía, tanto que la quiere! Mi madre podría decir que yo tampoco llamé con el ingreso de mi abuela, es verdad, pero a mi prima sí la llamé”.