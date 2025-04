El pasado lunes 31 de marzo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Diario de Jorge, presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, pudimos ser testigos de cómo Aldana visitó el plató con la firme intención de buscar pareja. De esta forma, tuvo la oportunidad de conocer a nada más y nada menos que dos pretendientes. Lo que absolutamente nadie esperaba es que los dos solteros, en vez de centrarse en conquistar a Aldana, acabasen lanzando duras críticas y descalificaciones al contrincante. Hasta tal punto que, en un momento dado de la tarde, Jorge Javier Vázquez se vio obligado a intervenir para evitar que la cosa fuese a más. Todo comenzó cuando Sergio y William entraron en el plató de El Diario de Jorge. A priori, parecía que no tenían absolutamente nada que ver, puesto que Sergio llegó vestido de traje, mientras que William apostó por un look más desenfadado.

Es más, quiso lucir una falda escocesa. Algo que aprovechó Sergio para atacarle de forma contundente. Lejos de lograr su objetivo, William se mostró verdaderamente orgulloso de sus orígenes escoceses. Una reacción que fascinó a Aldana que, por el momento, le había llamado mucho más la atención el estudiante de policía. Jorge Javier Vázquez quiso hacer algunas preguntas a los pretendientes de la joven, para que ella pudiese conocer más detalles sobre ellos. «Trabajas en la noche. ¿Eres una persona divertida? ¿Más que Sergio?», preguntó a William. Él, como no podía ser de otra manera, se mostró verdaderamente contundente: «El qué más. Más que Sergio, obviamente. Él, modo clásico, yo, modo personalidad». Unas palabras que, como no podía ser de otra manera, hicieron que Sergio estallase como nunca: «¿Y qué tiene que ver la ropa? No hables sin saber, eso para empezar». William quiso recordar algo: «Tú eres el primero que me ha juzgado».

«Desde luego que la cara de payaso sí que la tienes», espetó Sergio, provocando que la tensión aumentase de forma drástica y considerable. Dadas las circunstancias, el presentador de El Diario de Jorge se vio obligado a parar los pies a ambos solteros para que, al menos, mantuviesen las formas.

«Oye no… Hombre, no, Sergio», dijo Jorge Javier Vázquez, pidiéndole que dejase de señalar al otro soltero. A pesar de que empezó a bajar el tono de su voz, seguía en sus trece: «Hombre, me está juzgando, me está diciendo que no soy divertido. ¿Tú a mí me conoces para decirme cómo soy o dejo de ser? Porque yo me he metido con tu ropa, con tu falda, pero tú te estás metiendo con mi personalidad», aseguró, visiblemente molesto.

William no tardó con responder: «Sergio, digo lo que veo, no hay más». Fue entonces cuando Aldana trató de quitar hierro al asunto, asegurando que iba a necesitar seguridad en el reservado, lugar donde iba a poder conocer mucho mejor a sus pretendientes. Al fin y al cabo, era evidente que los dos estaban saltando a la mínima, y la cosa se podía complicar.