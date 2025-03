La pasada noche del 20 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una de las galas más intensas de Supervivientes. El popular reality de supervivencia le presentó a su audiencia un programa repleto de novedades, entre ellas, la sanción aplicada a uno de los equipos por saltarse las normas del concurso. Y es que, los miembros de Playa Furia intentaron engañar a la organización haciéndoles creer que habían logrado hacer fuego por mérito propio. Pero, la realidad era completamente diferente. Pues, tal y como se pudo ver, la organización descubrió que estaban en posesión de un mechero, el cual se le había caído a uno de los trabajadores del formato. Una situación que provocó que Jorge Javier Vázquez se pusiera muy serio con ellos.

«Claro, no tenían fuego, y al rato, de manera milagrosa, los milagros no existen. Fuego, mechero, amarillo», explicó Vázquez. Con el objetivo de no perjudicarlos a todos, a priori, el presentador catalán les concedió la oportunidad de revelar el nombre de la persona que había encontrado el mechero y lo había escondido. Pero, debido a que ninguno dio el paso y todos mostraron su postura de pagar las consecuencias en conjunto, el comunicador reveló la decisión que había tomado la organización. De esta manera, Jorge Javier Vázquez comunicó que todos los miembros de Playa Furia estaban nominados. Una situación bastante crítica, pues justos han tenido que pagar por pecadores.

La organización del programa ha considerado que los miembros de Playa Furia han manchado el espíritu de Supervivientes. Por ello, se han mostrado muy contundentes con la sanción. Sin embargo, lejos de quedar ahí, Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a llamarle la atención a Makoke en pleno directo.

La colaboradora televisiva ha reaccionado a la sanción de sus compañeros con un aplauso. Un gesto que el presentador no comprendió, debido a la magnitud del asunto. Por ello, le preguntó al respecto. «Tramposos son, es evidente, pero también hay que reconocer que son un equipazo y que son solidarios, eso también merece un aplauso», se justificó.

Al respecto, Jorge Javier Vázquez se sinceró: «Siento decirte que, en estos momentos, no ha sido muy apropiado tu aplauso al equipo de Playa Furia, pero bueno, no ha sido muy oportuno», le dijo de manera contundente. «Quiero decir que les estoy aplaudiendo como equipo, han demostrado que tienen solidaridad, que lo han hecho mal, por supuesto, es una falta de respeto al equipo y a toda la gente que está aquí trabajando», agregó ella.

Jorge Javier Vázquez a Makoke: «Vamos a administrar mejor los aplausos»

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez no estaba para excusas. «Vamos a administrar mejor los aplausos, vamos a tomarnos en serio el concurso porque si no el aplauso pierde todo efecto. Estamos en este momento, aceptamos lo que ha pasado… cargamos con lo que hemos hecho y aceptamos», señaló.

«Se ha quedado buena noche, Makoke está cabreada conmigo también», agregó Vázquez con humor. «Para nada, en absoluto, si te ha parecido mal el aplauso me parece fenomenal, yo he hecho lo que creía», sentenció Makoke.