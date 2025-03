La pasada noche del 20 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva gala de Supervivientes 2025. El popular programa de supervivencia regresó, un jueves más, con el objetivo de mostrarle a su audiencia todo lo acontecido en Honduras durante los últimos días. Un programa que se avecinaba muy intenso y repleto de emociones. Pues, además de ser testigos del nombre de la expulsada de la semana y del nuevo intento de abandono de Terelu Campos, también se descubrió cómo las celebridades incumplieron las normas del reality. Una situación que ha molestado notablemente a la organización del formato y por la que ha habido graves consecuencias.

Los protagonistas de esta noticia son los integrantes de Playa Furia. Pues, tal y como comunicó Jorge Javier Vázquez, engañaron a la audiencia con sus actos. «Habéis intentado engañar al equipo y a los espectadores, que os siguen semana tras semana. Evidentemente, todo esto tiene graves consecuencias, pero depende de vosotros que las consecuencias sean de una manera u otra», les dijo el presentador catalán a los supervivientes. Unas palabras que ya detonaban el gran enfado que había entre los altos cargos del formato al respecto. Pero, ¿qué sucedió?

Tal y como Jorge Javier Vázquez explicó a los espectadores, uno de los supervivientes encontró un mechero, perteneciente a un miembro del equipo del programa, y lo utilizó para hacer fuego. Debido a las fuertes lluvias acontecidas durante las últimas horas, las celebridades han visto en primera persona como el fuego que consiguieron en la prueba de recompensa, hace unos días, se esfumaba por completo. Por ello, desesperados, consideraron buena idea lo del mechero.

«Va a ver una sanción sin precedentes», anunciaba el comunicador. Y es que, por mucho que intentaron engañar a la organización del programa, no lo consiguieron. Pues, pasar de estar 14 días sin conseguir hacer fuego a lograrlo, repentinamente, despertó mucho desconcierto. «Han intentado contravenir el espíritu de Supervivientes», manifestó el presentador.

De esta manera, completamente serio, Vázquez se dirigió a los miembros de Playa Furia y les dio un ultimátum. «Si la persona que cogió el mechero confiesa, estará nominada solo esa persona. Si esto no sucede, estaréis todos nominados», informó. «Todos nominados, ya está. Aquí somos un equipo para todo», opinó Rosario. Pues, no quería perjudicar al compañero que había encontrado el mechero.

El equipo de ‘Supervivientes’ sanciona a los miembros de Playa Furia

«Soy cómplice. Se asume esa pena y ya está», comentó Carmen Alcayde. «Es un equipo y todos hemos cometido el error. Me molesta, pero es lo que hay», sostuvo Damián Quintero, por su parte. Pero, ¿quién fue el responsable? Pues, tal y como desveló el programa, la persona que encontró el mechero fue Gala.

«Me siento fatal. Cuando lo encontré, tenía que devolverlo. Actué mal, me equivoqué. No es lo que soy ni lo que he aprendido. No lo robé, lo encontré. (…) No me voy como una ladrona. Me da igual si me tengo que ir a casa esta noche», se disculpó ella. «Es muy difícil creeros porque habéis dado muchas versiones sobre el tema. (…) Os comunico formalmente que toda Playa Furia está nominada», sentenció el presentador.