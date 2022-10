Íñigo, de ‘Gran Hermano’, anuncia su alta hospitalaria: «He visto la muerte de cerca»

Tras dar un enorme susto a todos al anunciar que había sufrido un infarto, Íñigo González ha dado la mejor de las noticias. Gracias a su cuenta de Instagram, el que fuera concursante de Gran Hermano, ha querido lanzar un mensaje optimista en el que anuncia que su alta hospitalaria.

Impresionado por las muestras de cariño, mostraba un montaje con la gran cantidad de titulares que ha provocado su susto de salud: «Os puedo decir que ya estoy en casa. Me he enterado que hasta en la Bienal de Flamenco me han dado ánimos».

«Han sido unos días un poco duros y luego me ha sorprendido muchísimo la repercusión que ha tenido mi infarto: 30 mil cuentas alcanzadas en solo dos dias. Muchísimos medios de comunicación de toda España que va desde Galicia hasta llegar a Ceuta», asegura.

Esta experiencia le ha servido para darse cuenta de algunas cosas y reflexionar: «Si de algo ha servido es de tomar conciencia de una cosa: tenemos que tomarnos la vida con más calma, sin correr.. que no pensemos en el mes de agosto en la vuelta al cole, que no pensemos en octubre en las navidades, que no pensemos en organizar miles de cosas, si vivimos de esta manera, no estamos disfrutando de la vida».

Muy reivindicativa, el exconcursante de Gran Hermano cree que «el sistema capitalista ha inundado nuestras mentes» y nos ha convertido en «esclavos». Para él, lo importante es «invertir muchísimo más dinero en la investigación, en sanidad y educación porque son los pilares básicos para que tengamos una vida sencilla y más tranquila».

Íñigo González ha relatado a sus seguidores que ha «visto la muerte de cerca», por lo que quiere agradecer al equipo médico del Hospital Universitario Virgen Macarena seguir vivo: «Somos muchas las personas, jóvenes y no tan jóvenes, que han pasado por un infarto y otras que lo han sufrido y que no han podido contarlo».

Para finalizar, lanza un consejo para todos tras vivir un infarto que casi le cuesta la vida: «Por favor tenemos que cuidarnos, pero toda la sociedad y no seamos tan egoístas y a jugar a ser dioses porque la muerte no tiene reparo con nadie, a vivir».

La vida de Íñigo ha cambiado mucho desde que saliese de Gran Hermano. Aunque sigue recordando aquella etapa y mantiene grandes amigos, está completamente alejado de la televisión y centrado en su faceta como profesor de inglés.