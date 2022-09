Adara Molinero sorprende con un inesperado y drástico cambio de look

Adara Molinero ha querido darle la bienvenida a septiembre con un nuevo cambio de look. La ex concursante de Gran Hermano anunció en Instagram este jueves que se dirigía a una peluquería para renovar su imagen, sin embargo nadie se imaginaba que lo haría de una manera tan radical.

«Estoy de camino a la peluquería y estoy muy nerviosa», comenzó diciendo la ganadora de Gran Hermano VIP a sus seguidores de Instagram. Además, Adara reveló que llevaba «muchos días» pensando en hacerse «un cambio de look bastante fuerte».

La madrileña se encontraba muy nerviosa porque hace años que no se hacía algo así y, a pesar de ello, afirmó que si no le gustaba ese cambio «no pasa nada». «Ay dios mío, no os lo imagináis», repitió la influencer para crear intriga en las redes sociales.

Veis este pelo? Despediros pic.twitter.com/g4AhR3cXbK — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) September 21, 2022

Adara ha cambiado su color de pelo a un tono castaño rojizo que tan de tendencia se ha puesto este tramo final del año, además se ha cortado más de 15 centímetros e incluso se ha puesto flequillo, algo que todavía no se había hecho, por lo menos desde que saltó a la fama por su participación en Gran Hermano.

«Si no me gusta no pasa nada, el pelo crece», dijo Adara en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, intentando convencerse a sí misma de que el cambio iba a ser para bien. Y realmente lo fue, pues ella misma escribía en sus redes lo feliz que estaba con el cambio.

Además, como era de esperar todos sus seguidores de Instagram, se deshicieron en elogios hacia su nueva imagen, dejándole preciosos comentarios en el vídeo que ella misma ha publicado en el que se puede apreciar todo el proceso del cambio de look.