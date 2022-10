‘Gran Hermano’: este ex concursante, en el hospital tras sufrir un infarto

La primera edición de Gran Hermano comenzaba su emisión en el año 2000. Este domingo, uno de sus concursantes, Íñigo González, ha vuelto a nacer 22 años después. Él mismo compartía a través de su Instagram que había sufrido un grave infarto. Actualmente se encuentra ingresado en el Hospital Virgen Macarena en Sevilla, lugar desde el que compartía la dura noticia.

“Esta madrugada a las seis de la mañana he tenido un infarto. Los médicos del Hospital Virgen Macarena se han portado de escándalo me han operado de urgencia y me han puesto un estén en la arteria descendente. Tenía obstruida esa arteria y eso ha provocado el infarto de esta mañana. Ahora me duele un poco el pecho, pero me encuentro mejor. Estoy en la UCI de este maravilloso hospital”, compartía Íñigo en una publicación. El ceutí que vive en Sevilla, llevaba alejado de las cámaras mucho tiempo y a día de hoy es profesor interino de la Junta de Andalucía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Íñigo_oficial (@igonzalezsosa)

El ex concursante ya había notado posibles síntomas de este fatídico hecho hacía una semana: “Tuve un fuerte dolor en el pecho y tuve que ingresar en el hospital. Me extrajeron sangre por las enzimas cardiacas y la próxima semana me harán una prueba de fuerza para ver qué le pasa a mi corazón”. Tan solo siete días después el grave infarto casi le cuesta la vida.

Íñigo González ya temía lo peor por su salud y compartía un emotivo mensaje en su Instagram. “De momento, el corazón que dedico es el emotivo: ver a mi madre pegada a mi cama, a mi familia correteando por el piso sevillano, a mi Angelita, mi Laurita, mensajes de mis alumnas de B2 de la EOI de El Ejido, aun sabiendo que este año ya no les doy clases, mis amigos de la pandilla, compañeros, amigos, en fin …Ahora lo que necesito es descansar y no pensar… Necesito estar en paz conmigo mismo y brindársela a los que más me quieren… Quiero vivir porque me encanta esta vida”, escribía.

Por desgracia este tipo de cosas te enseñan a ver la vida de otra manera a base del susto. Pero también a dar gracias y a aprovechar la segunda oportunidad que esta te ha dado. “Sé que parece muy típico, pero por favor: vivid la vida a tope, haced cosas que os hagan sentiros felices y no preocuparse por nada”, aconsejaba Íñigo González desde la UCI.