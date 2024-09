‘El Hoyo 2’: se confirma la fecha de estreno de la esperada película de Netflix

El mes de septiembre ha sido recibido con los brazos abiertos en Netflix, de eso no cabe duda. El gigante del streaming ha sorprendido a sus suscriptores con el regreso de algunas de sus apuestas audiovisuales más vistas. Si hace unos meses arrasó con la tercera temporada de los Bridgerton y, recientemente, ha hecho lo propio con Emily in Paris, ahora ha ido a por más. El próximo mes de octubre, los usuarios serán testigos del estreno de la secuela de una de las películas españolas más vistas de la plataforma: El Hoyo 2. Un proyecto muy esperado que sumó todo tipo de hitos en tiempo de cuarentena global por el Covid-19.

Aunque pasó desapercibida en las salas de cine, El Hoyo logró conquistar a la audiencia de Netflix tras su estreno en la plataforma. Además, recibió muy buenas críticas en eventos como el Festival de Cine de Sitges. De hecho, no es la primera vez que una producción española fracasa en determinado sector audiovisual y arrasa en streaming. Pues, una situación similar vivieron los creadores de La Casa de Papel. Por ello, y con el objetivo de superar la primera parte, los altos cargos de la N roja han puesto las cartas sobre la mesa y han renovado el largometraje.

La película narra la historia de varias personas que están dispuestas a hacer todo lo posible por conseguir el premio monetario de una organización. Eso sí, para ello tendrán que poner al límite sus fuerzas. Pues, debido a que están ubicados en pareja de dos en celdas verticales, solamente los que estén en los pisos más altos tendrán algo que comer.

Por el contrario, los que ocupan las celdas más bajas no tendrán nada. Por ello, en ocasiones, esta situación saca a la luz el lado más oscuro de los presos y los lleva al canibalismo. Asimismo, cada mes, los residentes son reubicados, por lo que pueden tener suerte y acabar en pisos más altos o no. Una premisa muy interesante que no ha dejado indiferente a nadie.

De momento, y respecto a El Hoyo 2, se desconoce de qué tratará la nueva película. Pero, de momento, se sabe que repite como director Galder Gaztelu-Urrutia, quien también está a cargo del guion junto a David Desola y Egoitz Moreno. Además, estará disponible en la plataforma de streaming este 4 de octubre.

Al parecer, las grabaciones del proyecto comenzaron en Barakaldo en mayo de 2023 y finalizaron en julio del mismo año en Bilbao. Por ello, y aunque quieren mantener el misterio de la secuela, los altos cargos del proyecto han dejado claro que lo mejor está por llegar.

«Una misteriosa figura ha conseguido establecer una nueva ley en El Hoyo pero, ¿se puede imponer la justicia en el infierno? ¿Quién vigilará que se cumpla? (…) Ellos solo quieren salir, pero nosotros estamos deseando volver a entrar», anuncian. Sin lugar a duda, un estreno muy esperado.