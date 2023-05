‘El Hormiguero’: Pedri recuerda el primer día que el FC Barcelona le convocó para jugar

El Hormiguero continuó la semana con la visita de Pedri. La estrella blaugrana acudió por primera vez al programa de Antena 3 para hablar de su trayectoria en el Fútbol Club Barcelona, tras haberse proclamado campeones de La Liga el pasado domingo.

La celebración de la 27º Liga del FC Barcelona se vio empañada por la invasión de un grupo de ultras del Espanyol en el campo. Preguntado sobre aquel incidente, Pedri explicó que lo único que recuerda es que la gente gritaba y «solo veía a gente correr hacia nosotros», por lo que decidió seguir a sus compañeros.

«Nosotros estábamos celebrando como se celebra siempre. No lo hicimos por faltar el respeto. Estábamos haciendo la rueda y alguien me dijo ‘corre, corre’ y corrí más en ese momento que en el resto del partido. Menos nuestro delegado, que salió caminando», recordó el futbolista.

En su primera entrevista en El Hormiguero, Pedri recordó cómo fue su primer día en el vestuario del Barça. «Hay dos días distintos: el primero, ellos estaban jugando la Champions en Lisboa. Por Covid estaban concentrados allí y se jugaba todo allí. Llegué y había poca gente, no estaba tan nervioso, estaban los que se habían quedado, los que habían fichado ese año», explicó.

«Después está el segundo día, que ya es cuando llego y estaban todos, Messi, Jordi Alba… Todos los cracks del Barça. Ese día estaba cagado. Al principio no entraba ni al vestuario, me quedaba en el gimnasio haciendo que hacía gimnasio, pero no estaba haciendo nada, sino que me daba vergüenza entrar», explicó el canario.

Además, Pedri relató el gesto que tuvo Messi con los nuevos jugadores. «Un día vino Leo y me dijo ‘bueno, pasen, siéntense aquí’ y que no tuviésemos vergüenza. La verdad, me ayudó mucho», aseguró. Además, el canario expresó que le gustaría que el argentino volviera al club: «Ojalá. Depende del Barça y de Messi».

En cuanto a su relación con Xavi Hernández, el canario relató que: «Es un tío muy cercano. Fue futbolista y sabe cómo nos comportamos. Él fue joven y sabe cómo tratarnos. Alguna bronca de él me he comido. A veces empieza pausado y va subiendo. Se va enfadando según va hablando. Yo me callo y asiento con la cabeza. No me meto en fregados».