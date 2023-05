‘El Hormiguero’: Álex Roca comparte una importante lección de vida

El Hormiguero arrancó la semana con una visita muy esperada. El programa de Antena 3 recibió la visita del atleta Álex Roca, la primera persona del mundo con un 76% de discapacidad que ha logrado terminar una maratón.

Acompañado de su esposa e intérprete, Mari Carmen Maza, Álex Roca acudió a El Hormiguero para hablar de su historia de superación y su trayectoria dedicada al deporte. Tras haber completado la Maratón de Barcelona, el deportista explicó que fue lo que le llevó a enfrentarse a ese reto.

«Yo siempre hago los retos que hago porque me hacen feliz. Al fin y al cabo, pienso que hemos venido a este mundo a hacer cosas para impactar al mundo en general. Aparte de ser la primera persona en el mundo que ha terminado una maratón, también he acabado la Titan Desert, una de las carreras más duras del mundo en bici y he hecho seis medias maratones, pero creo que esto no es lo realmente importante», comenzó a explicar.

Y añadió: «¿Por qué hago deporte? ¿Por qué hago todo lo que hago? Sí, porque me hace feliz, pero también porque sé que hay muchas familias que están luchando día a día porque tienen un hijo con discapacidad y se encuentran con momentos donde tienen miedo y quiero ser un referente para motivar a todos ellos no sólo a hacer deporte, sino a luchar».

«Yo siempre digo que no soy nadie, simplemente una persona que lucha para cumplir sus sueños a través del deporte y de dar conferencias para que no haya acoso escolar y para que nadie se ría de nadie. De pequeño, no quería salir a la calle, me sentía mal, me encerraba en casa y lloraba porque mucha gente se reía de mí. Y ahora, los mismos que me criticaban me piden fotos, pero así es la vida. Siempre voy de amarillo para que me vea todo el mundo y para que todos luchemos para cumplir nuestros sueños», continuó.

Por otro lado, durante la entrevista, Mari Carmen emocionó a Pablo Motos al contar los inicios de su historia de amor con Álex. «Yo hace 9 años que quise quitarme la vida y, cuando apareció Álex, aparecieron todos los motivos para querer vivir y, sobre todo, para querer vivir toda mi vida a su lado», expresó.

«Aquel día, cuando Álex entró, mi vida cambió al completo», aseguró Mari Carmen. «Pasé de querer morir a querer vivir mi vida al máximo al lado de una persona que me hacía completamente feliz. Y eso es lo que significa Álex para mí, una fuerza para querer vivir, ganas de querer vivir y sobre todo mucho nerviosismo en el día a día».