‘El Hormiguero’: Esther Cañadas recuerda cómo fue su primer casting

El Hormiguero cerró la semana con la visita de Esther Cañadas. La modelo visitó el programa de Antena 3 por primera vez para hablar de su larga carrera en el mundo de la moda, convertida en una de las modelos más reconocidas no solo de España, sino del mundo.

Imagen de firmas como Balmain, Calvin Klein, Chanel, Gaultier, Giorgio Armani, Óscar de la Renta o Valentino, entre otros, durante su paso por El Hormiguero Esther Cañadas recordó sus inicios en el mundo la moda, asegurando que no quería presentarse a su primer casting.

«La moda no era algo que me llamara para nada la atención. Yo quería ser detective privado desde muy pequeñita, pero se reía todo el mundo. Entonces aprendí a decir que quería ser abogada criminóloga y ya, por lo menos, nadie se reía tanto», afirmó la modelo.

El camino a la fama de Esther Cañadas #CañadasEH pic.twitter.com/QoddhDfZpJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 11, 2023

«Me metí en el mundo de la moda muy jovencita. Obviamente, por mi altura, me ofrecían muchas cosas que tampoco sabía muy bien qué eran pero que no me llamaban nada la atención», manifestó Esther Cañadas sobre sus inicios.

La modelo recordó que: «Una vez que contactaron con mi madre para un casting, coincidió con que yo tenía un examen de física y química que no me había preparado y me dijo mi madre: ‘Hay este casting, pero no querrás ir’. Y le dije: ‘¿A qué hora es? Ah, sí, me viene perfecto’», recordó.

«Tuvimos que ir a comprar un vestido, porque ni siquiera tenía un vestido, y fui me sentí muy rara porque me hacían andar, me miraban… Me sentí fatal y dije: ‘No voy a volver nunca’. Pero siempre que en la vida he dicho eso de nunca, a mí no me ha funcionado, así que ya nunca digo nunca», señaló, después de más de una carrera de más de tres décadas en el mundo de la moda.