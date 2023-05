‘El Hormiguero’: Marta Díaz confirma su participación en la cuarta edición de ‘El Desafío’

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de una de las influencers con más seguidores de nuestro país, Marta Díaz. La joven visitó el programa de Antena 3 para hablar de su trabajo como creadora de contenido en las redes sociales y su participación en la nueva temporada de El Desafío.

«Estás grabando la nueva edición de El Desafío que se verá próximamente», le dijo Pablo Motos al comienzo de la entrevista. Marta Díaz, sorprendida, le preguntó lo siguiente: «¿Se puede decir ya?». «Como somos los jefes, sí», le respondió el presentador entre risas.

«Tiene sentido… efectivamente, estoy en la nueva temporada», comentó la influencer, que se levantó de su asiento para mostrar los moratones que se había hecho en una de las pruebas del programa: «Solo puedo decir que es la del calamar», afirmó.

Durante su primera entrevista en El Hormiguero, Marta Díaz también recordó sus inicios como influencer. «Empecé por diversión con mi hermano y eso era lo que enganchaba a la gente, el que no estuviésemos buscando un objetivo, que simplemente lo hiciéramos para divertirnos».

Pablo Motos quiso saber que opinaron sus padres de que su hermano y él se quisieran dedicar a las redes sociales. «Al principio costó mucho en casa porque mi hermano empezó a cobrar 50 euros al mes, siempre estaba subiendo vídeos y había dejado los estudios, pero conmigo no fue tan complicado porque él me dejó el terreno muy allanado», explicó.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones en Tik Tok, Marta Díaz dejó claro que no está sola en esto. «Trabajan conmigo unas 15 personas, desde mi agencia, mi cámara, mi editor, estilista, peluquero…», respondiendo a los que piensan que ser influencer no es un trabajo de verdad.

La madrileña también habló de los haters, tras afirmar que recibe mensajes de odio a diario a través de las redes sociales: «Creo que el odio está de moda, el criticar por la razón que sea. Yo es algo que no termino de entender mucho, no podría irme a la cama pensando que he criticado a alguien que no conozco y además me he ido a la cama a gusto», señaló.