‘El Hormiguero’: Ozuna revela que limpiaba zapatos en la calle cuando era un niño

El Hormiguero cerró la semana con la visita de Ozuna. El artista puertorriqueño visitó por segunda vez el programa de Antena 3 para presentar su nueva gira por España y hablar de su actuación en la final de la Copa del Rey.

Durante la entrevista, Ozuna reveló que es un enamorado de Europa. «En Europa es difícil descansar porque hay muchas que hacer, así que canto, salgo y descanso», explicó. «Me gusta mucho viajar a muchas partes de Europa. Y si no estoy de gira, vengo de vacaciones. Me encanta hacer turismo por las playas de España.

En cuanto a su actuación en la final de la Copa del Rey, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo, el artista reconoció saber más de baloncesto que de futbol. «No te voy a mentir, de fútbol no sé mucho. Sí conozco muchos jugadores y me encanta jugar al fútbol, pero no sé nada de la disposición táctica de los jugadores».

.@ozuna nos adelanta detalles sobre la actuación que hará el 6 de mayo en la final de la Copa del Rey y su gira #OzunaEH pic.twitter.com/ZpcanhSZo9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2023

Por otro lado, confesó que es dueño de un equipo de baloncesto en su Puerto Rico natal. «Tengo los Osos de Manatí, que están jugando hoy en Puerto Rico, por lo que estoy aquí pero también tengo la mente allí. Es un equipo que armamos desde cero y llevamos a la ciudad de Manatí».

Además de su nueva gira y de su actuación en la final de la Copa del Rey, Ozuna aprovechó su visita a El Hormiguero para anunciar su próximo proyecto: «Voy a sacar un EP que se va a llamar Afro, con siete canciones afro, entre ellas un remix que va a ser una sorpresa de una canción afro. Va a ser una antesala del álbum que saldrá antes de que se acabe el año».

El artista también rememoró sus orígenes humildes, después de revelar que lleva más de un año y medio trabajando en una película biográfica que se titulará Odisea. «Yo de niño limpiaba zapatos. La gente a lo mejor piensa que desde niño he tenido la oportunidad de ser cantante y no es así, porque vengo de una familia pobre y he tenido que trabajar un sinfín de veces desde bien pequeño para poder tener lo que hoy en día tengo», expresó.