‘El Hormiguero’: ¿Por qué Miguel Bosé no va al programa hoy?

Esta semana, El Hormiguero volvía a abrir sus puertas para dar comienzo a la temporada 18. Tanto Pablo Motos como Trancas y Barrancas dieron la bienvenida a esta nueva etapa del programa que, año tras año, continúa haciendo historia. Un claro ejemplo lo encontramos en la primera invitada, Isabel Pantoja. ¡Cosecharon grandes datos de audiencia!

Tras la visita el pasado martes de Mario Casas y Óscar Casas, este miércoles el plató de El Hormiguero recibiría la visita de Miguel Bosé. El artista iba a visitar a Pablo Motos para hablar de Bosé Renacido, su nueva docuserie para Movistar+. Pero, a última hora, el programa de Antena 3 ha anunciado que, esta noche, el invitado es otro.

Un inesperado cambio que, desde luego, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Y no es para menos. ¿Qué ha ocurrido para que Miguel Bosé, finalmente, no haya cumplido con esta cita tan especial? Probablemente por motivos de salud. Muchos medios desplazados al FesTVal de Vitoria, como es el caso de VerTele, ya informaron de que el artista estaba enfermo. De hecho, canceló sus entrevistas y únicamente llevó a cabo la rueda de prensa.



¿Quién es el invitado de última hora de El Hormiguero para el programa de hoy?

Como no podía ser de otra manera, el equipo de Pablo Motos ha hecho un grandísimo esfuerzo para tratar de encontrar un nuevo invitado en un tiempo récord. Pero, tal y como nos tienen acostumbrados, no han tardado en lograr su objetivo. ¿Quién es el invitado que sustituirá a Miguel Bosé en la noche del miércoles?

No es otro que Carlos Latre. Uno de los colaboradores habituales de El Hormiguero será el entrevistado de hoy. Una noticia que se ha dado a conocer a través del perfil de Twitter del programa de Antena 3: “Hoy nos visita nuestro amigo Carlos Latre. Está de gira con One Man Show tras un verano donde no ha parado. Hoy viene a contarnos más detalles”. Eso sí, por el momento, El Hormiguero no se ha pronunciado por el verdadero motivo de la ausencia de Bosé. ¡Probablemente lo hagan en directo!

Hoy nos visita nuestro amigo @Carlos_Latre. Está de gira con “One Man Show” tras un verano donde no ha parado. Hoy viene a contarnos todos los detalles #LatreEH pic.twitter.com/qoSB96Sj5h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 6, 2023