Isabel Pantoja se emociona en ‘El Hormiguero’: “Los últimos años han sido duros”

Tras las vacaciones de verano, El Hormiguero regresó este lunes a la televisión. El programa de Antena 3 arrancó la temporada con Isabel Pantoja como madrina. La artista visitó el programa para hablar de su nuevo disco, con el que conmemorará sus 50 años de carrera en la música.

La entrevista de Isabel Pantoja comenzó con una confesión, que todos sus fans ya conocen: «Han sido años muy duros en lo personal, pero al mismo tiempo he tenido a Dios a mi lado y a mi público», expresó la artista visiblemente emocionada.

Isabel Pantoja también aprovechó su visita a El Hormiguero para desmentir que esté «secuestrada en Cantora» en contra de su voluntad. «A mí salir a la calle y empezar a hacer maletas me cuesta la misma vida», expresó, desmintiendo que nadie le prohíba salir de su casa.

«Los últimos años han sido duros, pero he tenido a Dios y a mi público que están ahí siempre» #PantojaEH pic.twitter.com/B7NmWzvFA6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2023

Por otro lado, la cantante confesó que su nuevo disco lo ha hecho para sus fans: «Por la gente que realmente me quiere, que son muchos. No os creáis que son pocos», expresó, aunque también quiso dedicar este nuevo álbum a su madre, la cual falleció hace dos años y era uno de los grandes pilares de su vida.

«Yo tengo el recuerdo de ella, que siempre va a estar. Mi madre, desde que me parió, ha estado a mi lado y yo al lado de ella. Solo me he separado de ella para trabajar y tengo la conciencia absolutamente tranquila. Junto a mis dos hermanos, que hemos estado con ella hasta el último minuto de su vida cuidándola. Es nuestra reina y sigue siendo nuestra reina», expresó.

La artista no nombró a sus hijos, pero antes de terminar la entrevista volvió poner en valor el apoyo de sus fans: «Yo no les digo fans, porque para mí son familia todos. Yo los quiero porque, cuando me abrazan, es como si me dieran esa energía positiva que me dicen ‘Isabel, no llores más, no te lo mereces’. Porque ya bastante he llorado y no pienso llorar más hasta que me toque».