‘El Hormiguero’: Marron se sincera, como nunca, sobre sus «problemas» con la paternidad

El pasado lunes 16 de octubre pudimos disfrutar de la primera entrega de El Hormiguero, que contaba con la presencia de Ferrán Torres como invitado. Por si fuera poco, fuimos testigos de una tertulia en la que Marron, colaborador del programa de Antena 3, quiso hablar sobre cómo está llevando su faceta como padre.

El madrileño, al comienzo de su intervención en la tertulia, quiso tirar de sinceridad para explicar cómo se encuentra en esta nueva etapa de su vida: «La paternidad me está chupando la vida y voy a desahogarme con vosotros porque me servís de terapia». Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Se me está complicando el tema de dormir al niño».

Lejos de que todo quede ahí, Marron explicó en El Hormiguero que su hijo Gael, que tiene casi ocho meses, dice que ‘no’ a todo, puesto que es lo que ha aprendido. Es más, «si tú le dejas en la cuna no se duerme. Tiene que ser en brazos». De esta forma, hacía pública la curiosa técnica que había encontrado para conseguir dormir a su hijo:

«Tardo como 15 o 20 minutos, de los cuales 5 se los pasa gritándome al oído», reconoció el colaborador del programa de Pablo Motos. «Cuando acaba, empieza a hablarme en satánico», añadió. Para dar credibilidad a su historia, no tardó en mostrar un audio que había grabado a su hijo, para que la audiencia fuera testigo de lo que hacía cuando tenía a su pequeño en brazos.

Además, quiso ir muchísimo más allá: «Luego me hace ‘La amenaza fantasma’ y es que, cuando se duerme y le dejo en la cuna, me voy al sofá. Pero cuando estoy allí, escucho ruidos en la cuna, me acerco y está dormido con los puñitos hacia arriba. No consigo pillarme», finalizó. A pesar de todo, tiene claro que está viviendo una de las experiencias más espectaculares de su vida.