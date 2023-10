‘El Hormiguero’: Ferrán Torres deja en shock a Pablo Motos al confesarle su verdadera edad

Ferrán Torres ha sido el primer invitado de la semana de El Hormiguero y ha debutado en el programa como entrevistado, lo que hace pensar que será la primera de muchas más apariciones junto a Trancas y Barrancas. Uno de los datos que más ha sorprendido al presentador valenciano ha sido descubrir su verdadera edad.

La diferencia de edad entre entrevistado y presentador es evidente, por lo que se ha convertido en uno de los temas de los que más han hablado durante la charla. Tras unas primeras bromas sobre dibujos animados, el jugador ha dejado completamente sin palabras al valenciano cuando le ha dicho que solo tiene cinco años.

Como es lógico, Motos ha pensado durante varios segundos que se trataba de una broma, pero algo de razón tenía el invitado cuando le explicó la razón de su edad. «Yo soy del 29 de febrero», le ha dicho, una frase con la que todos han entendido por qué ha dicho que solo tiene cinco años.

Ferrán Torres cuenta cómo fue su paso por terapia

Una vez aclarado este tema, el invitado de El Hormiguero ha hablado de que el último año ha sido uno de los mejores de su vida, pero también ha tenido que luchar con las lesiones. «Pasas de una rutina a estar tú solo con el fisio en el gimnasio. En ese momento decidí ponerme en manos de un profesional y a partir de ahí decidí que era el momento de hablar con mi familia, mi círculo de confianza y apoyarme en ello», ha confesado.

Motos recordó que parte de esa terapia incluye no leer la prensa, un ejercicio para cuidar su salud mental y quitarse presión en un mundo tan competitivo como el fútbol: «Tengo bloqueada toda la prensa, no tengo contacto con eso porque no me importa lo que digan de mí, yo sé lo que tengo que hacer. Esto lo dije en una rueda de prensa porque es verdad que a veces me gusta ser un poco chulo».