‘El Hormiguero’: Manuel Carrasco revela que su jefe de seguridad predijo su concierto de La Cartuja

El Hormiguero cerró la semana con la visita de uno de los artistas españoles del momento. Tras la visita de la actriz Ester Expósito, el programa de Antena 3 recibió a Manuel Carrasco, que presentó su nuevo álbum Corazón y Flecha, un disco que ha visto la luz este mismo 25 de noviembre.

«Este disco es una parte de mí, lo he trabajado y lo he sufrido muchísimo. Está mi vida entera aquí, porque además he viajado hasta mis orígenes para poder sacar en profundidad lo que quería», expresó el artista onubense sobre su nuevo disco.

En cuanto a la presión que sufrió durante la creación del disco, Manuel Carrasco explicó que: «Cuando ya tienes una carrera de muchos años y te pones antes el reto de hacer un nuevo disco para seguir convenciendo de alguna manera al público exigente que lleva muchos años siguiéndote, da mucho miedo, da mucho vértigo, pero creo que he conseguido sacar lo que quería porque le he puesto todo mi corazón».

Mañana sale a la venta “Corazón y flecha”, el nuevo disco de @manuelcarrasco_ #CarrascoEH pic.twitter.com/cCHv6dwjSi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 24, 2022

Durante la entrevista, Pablo Motos recordó al artista el momento marcó un antes y un después en su carrera profesional, su concierto en el estadio de La Cartuja de Sevilla ante más de 70 mil personas. “¿Por qué dedicarse el concierto de La Cartuja a tu jefe de seguridad?», le preguntó el presentador.

«Yo, siendo ya conocido, he ido a muchos conciertos al estadio de La Cartuja como público. Y en un concierto de Bruce Springsteen, yo estaba en la grada arriba del todo y un miembro de seguridad que yo conocía me vio y me dijo que me iba a colar», comenzó a explicar Manuel Carrasco.

«Me bajó de la grada y me llevó hacia delante, casi a la primera fila, y en un momento del trayecto me miró a los ojos, me pidió que me diera la vuelta y me dijo: ‘¿Ves cómo está esto? Pues esto también lo vas a llenar tú un día’. Le dije que estaba de coña, que en la vida ni por asomo iba a llenar yo La Cartuja» reconoció el cantante con los ojos vidriosos.

.@manuelcarrasco_ obtiene el récord congregando a 74.435 personas en La Cartuja al finalizar la gira “Hay que vivir el momento” #CarrascoEH pic.twitter.com/sRQI1vwKbx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 24, 2022

«Y el día que hice ese concierto, él era el jefe de seguridad, así que fue el primero al que le dediqué el concierto porque de alguna manera creyó en mí, me lo hizo creer a mí y lo conseguí, así que se lo dediqué a él», concluyó Manuel Carrasco muy emocionado.

Durante su entrevista en El Hormiguero, el artista también desveló una curiosa manía cada vez que saca disco: «Cuando preparo un álbum nuevo necesito la aprobación de mis hijos. Noto cuando les gustan las canciones porque las cantan». Y añadió entre risas: «Eso sí, hay algunas que me gustan y ellos no las cantan, pero las meto en el disco sin que se enteren».