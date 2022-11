‘El Hormiguero’: La Bien Querida desvela el verdadero motivo por el que se hizo Tinder

El Hormiguero regresó una noche más a Antena 3. Tras la visita de David Verdaguer, el programa de Antena 3 recibió a Ana Fernández Villaverde, más conocida artísticamente como La Bien Querida. La artista presentó su nuevo disco, titulado Paprika.

Se publicó el pasado viernes 18 de noviembre y se trata de un proyecto discográfico en el que la artista mezcla pop con sonidos caribeños y latinos. «Intento salir del indie, pero es imposible, porque aunque haga salsa o bachata, siempre salgo en novedades indie», expresó la artista.

En cuanto al nombre del disco, expresó que: «Quería que, de algún modo, el nombre representara todo lo que había dentro. Y como me he metido un poquito con sonidos latinos, en mi cabeza cuando dicen ‘azúcar’ oigo ‘paprika’. La paprika es un condimento que da sabor a la comida y he querido dar un poquito de ‘sabor’ al disco»

.@LaBienQuerida nos presenta “Paprika”, su nuevo disco diferente que tiene bachata, salsa, rumba y bolero #BienQueridaEH pic.twitter.com/wSmVJIZXIA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 22, 2022

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó a la invitada por un tema relacionado con su vida sentimental: «¿Es verdad que hubo un tiempo que estuviste en Tinder?». A lo que La Bien Querida le contestó que «me metí ahí para conocer gente normal y no de la farándula, aunque no puse foto mía porque me daba corte.».

«Al principio le daba like a todos, pero me pillé con un chico de Río de Janeiro. Lo que pasa es que había cosas que no me cuadraban y puse a mis amigas a investigar en Facebook», comentó la invitada. «Una chica que tenía fotos con el chico que me gustaba y que me había dicho que estaba divorciado», añadió.

«No se lo dije y me guardé la información, porque me dije: ‘La información es poder, así que me guardo la información y a ver hasta dónde llega’. Y otro día que intentó meterme otra bola de que si iba a traerse a los niños o no sé qué, ya se lo dije», relató la invitada.