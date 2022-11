‘El Hormiguero’: Ester Expósito recuerda su salto a la fama con ‘Élite’

El Hormiguero continuó la semana con la visita de Ester Expósito. La actriz acudió al programa de Antena 3 para presentar Venus, la nueva película terror que protagoniza y que se estrenará en cines el próximo 2 de diciembre.

Dirigida por Jaume Balagueró y producida por Álex de la Iglesia, en la película, Ester Expósito se mete en la piel de una gogó madrileña que después de robar una bolsa con pastillas de éxtasis huye herida y se refugia en casa de su hermana para evitar acudir a un hospital. Una vez allí, empiezan a ocurrir fenómenos paranormales.

«Es una bomba atómica del terror y del surrealismo y de todo tipo de licencias que se toman, pero han hecho también una película muy dinámica que no solo se sufre por el terror sino que también es muy divertida de ver», explicó la actriz sobre su nueva película.

Ester Expósito nos cuenta la trama de “Venus” #ExpósitoEH pic.twitter.com/CyzV44R6tT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 23, 2022

Durante la entrevista, Ester se declaró fan de las películas de terror. «Me encanta el terror, es mi género favorito desde niña. Con 6 o 7 años les pedía a mis padres que no cambiaran de canal si en la televisión había algo gore o sangre. Con 11 años VI ‘REC’ y no la pude ver ni con amigas ni con primos de mi edad porque les daba mucho miedo».

La actriz también recordó su gran salto a la fama cuando solo tenía 18 años, de la mano de la serie Élite de Netflix. «Nos avisaron de que en Netflix había series que de repente lo petaban y te cambiaban la vida. Nos prepararon un poco para lo que podía pasar», recordó.

«Yo siempre tuve muy claro desde niña que quería ser actriz y de alguna forma eso me ha ayudado a mantener el norte y tener claro qué es lo que sigo queriendo ser y no perder el foco, pero es verdad que te cambia la vida y nada vuelve a ser lo mismo», explicó Ester, asegurando que la fama no la ha cambiado.

«En general todo en mi vida intento llevarlo lo más normal que puedo. Intento salir a la calle con normalidad, aunque siempre voy muy tapada porque soy tímida y a lo que más me ha costado acostumbrarme ha sido a la exposición pública, añadió.