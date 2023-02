‘El Hormiguero’: Luis de la Fuente revela que su nombramiento como seleccionador le pilló por sorpresa

El Hormiguero regresó una noche más a Antena 3. Tras comenzar la semana con la visita de Máximo Huerta, el programa recibió este martes a Luis de la Fuente, que acudió por primera vez al plató tras haber sido nombrado como el nuevo seleccionador nacional de fútbol masculino

El entrenador sustituye a Luis Enrique al frente de la selección de fútbol masculina, después de que el resultado de la selección en el Mundial de Qatar 2022 no fuera el esperado. De esta forma, hace apenas un mes cogió el testigo del asturiano como seleccionador.

Nada más entrar al plató, Luis de la Fuente regaló a Pablo Motos una camiseta de la Selección Española con su nombre y el dorsal 23, y apuntó su propósito como seleccionador: «Lo que quiero es empezar a contagiar ese espíritu, esa ilusión que queremos tener. Siempre se dice que en España hay 48 millones de entrenadores y yo quiero que haya 48 millones de jugadores que se pongan la camiseta y que sientan el espíritu de la selección».

Durante la entrevista, Luis de la Fuente aseguró a Pablo Motos que su nombramiento como seleccionador nacional le pilló por sorpresa. «No me lo esperaba. Fue muy rápido, porque una vez que terminó el Mundial, yo pensaba que iba a continuar Luis Enrique», comenzó a explicar.

«Hubo una llamada de Luis Rubiales, en la que me dijo que quería que fuera el seleccionador y le dije que por supuesto, porque me siento con fuerza y preparado para ello. Pero de verdad que no pensaba que se iba a tomar esa decisión tan rápida ni pensaba que Luis Enrique iba a dejar la selección, pero al final se produjo la circunstancia y aquí estoy», recordó.

En cuanto a su relación con Luis Enrique, aseguró que es buena tanto a nivel profesional como personal. «Quiero aprovechar para agradecerle todo el trabajo que ha hecho en la selección, donde ha dejado una base muy buena de la que espero aprovecharme yo ahora. Conozco a todos los futbolistas y vamos a ir a por todas», señaló.

Pablo Motos preguntó sobre el posible regreso de Sergio Ramos a la selección. «Sergio Ramos, igual que otros veteranos ilustres, tiene todas las posibilidades de venir. Sin embargo, eso no quiere decir que vayan a venir, porque es que hay otros jugadores también muy buenos y hay que valorar muchos aspectos, además del futbolístico, a la hora de hacer una convocatoria», explicó el técnico.