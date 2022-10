‘El Hormiguero’: Dwayne Johnson desvela qué ocurre cuando da un puñetazo a alguien en pleno rodaje

Hollywood regresó este miércoles a El Hormiguero. Tras las visitas de Álvaro Soler y de Arturo Pérez Reverte, el programa de Antena 3 recibió la visita del famoso actor estadounidense Dwayne Johnson, más conocido como The Rock.

El actor se encuentra en España con motivo de la promoción de su nueva película, Black Adam, por la que se ha convertido en uno de los actores mejor pagados de este 2022. Una película que llegará a los cines este mismo viernes, tal y como anunció en su tercera visita al programa.

«Me atrae Black Adam porque cuando era pequeño me gustaba Superman, pero no me identificaba con ningún superhéroe. Cuando vi el primer cómic de Black Adam era una persona muy intensa, pero además tenía la piel morena y eso me llegó, porque pensé que podía ser yo. Es algo que llevo dentro desde hace años», confesó el actor.

Durante su entrevista en El Hormiguero, el actor explicó que había trabajado dos años para este papel. «Hemos buscado el momento álgido de forma para el rodaje», señalando que «hago 20 minutos solo de cardio para subir las pulsaciones a 120 y luego más tarde entrenamiento de fuerza», asegurado que solo realiza dos entrenamientos cortos al día.

Los grandes músculos del actor saltan a la vista, no obstante, la producción de la película no pensó en ellos al hacerle los trajes. «Normalmente, los trajes de superhéroes llevan relleno de músculos, pero a mí me los tuvieron que quitar, todo lo que se ve, lo conseguí entrenando», comentó.

Además, Dwayne Johnson reveló el curioso detalle que siempre tiene con sus compañeros de rodaje cuando graba escenas de cierto riesgo o peleas. «Cuando le doy una bofetada a alguien sin querer, le regalo un Rolex o le pregunto qué es lo que le gusta para conseguírselo», admitía el actor.