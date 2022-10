‘El Hormiguero’: lista de invitados del 17 al 20 de octubre de 2022

Tras una gran semana de invitados, El Hormiguero arranca de nuevo con más famosos que pasarán por el plató de Pablo Motos. Estos son los invitados nacionales e internacionales del 17 al 20 de octubre de 2022 que visitarán a Trancas y Barrancas.

Lunes, 17 de octubre

Motos y todo su equipo arrancan la semana en El Hormiguero con la visita del cantante Álvaro Soler. El artista acude para promocionar su gira por España, llamada En Tú Piel. También hablará de su disco recopilatorio The Best of 2015-2022, que tendrá una edición en vinilo disponible a partir del 21 de octubre.

Martes, 18 de octubre

Arturo Pérez-Reverte regresará como invitado de El Hormiguero después de que pasase por primera vez por el programa hace unos meses. El escritor acude para hablar de la novela Revolución, que ya está disponible y en la que narra la avenytira de un ingeniero de minas español en plena revolución mexicana.

Miércoles, 19 de octubre

El actor Dwayne Johnson será el protagonista de la noche del miércoles con el regreso de Hollywood al programa. Presentará a los espectadores su nueva película titulada Black Adam, que llegará a los cines el próximo 21 de octubre y que dirige el español Jaume Collet-Serra.

Jueves, 20 de octubre

La semana de invitados de El Hormiguero la cerrarán dos estrellas como Daniel Craig, Kate Hudson y el director y guionista Rian Johnson. Los tres acudirán para hablar de su nueva película Puñales por la Espalda: el misterio de Glass Onion. En este caso, los espectadores tendrán que esperar al próximo día 23 de diciembre para poder verla en la plataforma de streaming Netflix.