‘El Hormiguero’: Álvaro Soler explica el significado de ser “flexitariano”

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Álvaro Soler. El artista acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto profesional, un álbum de estudio recopilatorio de sus mayores éxitos musicales hasta la fecha, titulado The Best of 2015-2022, así como también su nueva gira En tu piel.

Álvaro Soler comenzó la entrevista recordando un concierto que ofreció hace tiempo en Praga. «Hace cuatro años o así no teníamos planeado pasar por Praga porque no habíamos estado nunca allí y no sabíamos que la gente escuchaba mi música. Y un promotor de allí nos llamó y nos dijo que podría hacer un concierto y que creía que irían más de 1.000 personas. Entonces dijimos que sí y al final fue el concierto más grande de toda la gira con 8.000 personas cantando en español», explicó el artista.

A pesar de ser hispano-alemán, destacó que siempre canta en español. «La gente siempre me pregunta que si cuando estoy en Alemania canto en alemán y no, canto en español».

A pesar de que The Best of 2015-2022 es un disco recopilatorio, incluye una canción nueva titulada Candela. «Tiene una influencia un poco cubana y nace a través de un documental que grabé en La Habana con Buenavista Social Club, la mítica banda. Pude conocer a un par de los integrantes que aún están vivos y fue increíble. Tengo historias que van a estar en mi corazón de por vida. Y decidí hacer una canción con Nico Santos y dijimos de hacer una canción ya que estábamos allí y a ver qué pasaba con la influencia cubana, con la música, con los colores… Y salió esta canción», explicó sobre su nuevo single.

Y añadió: «En Cuba obviamente la situación política es complicada, pero no vamos a entrar hoy en eso. Lo que sí quiero decir es que la gente allí tiene mucho talento y mucha inspiración. Muchos instrumentos de la canción fueron grabados en Cuba por músicos cubanos que tienen un talento excepcional».

Pablo Motos explicó que Álvaro Soler es una persona flexiteriana y le pidió que compartiera con los espectadores qué significa eso. «Básicamente que eres flexible. Es una comida consciente. No comer carne porque hay carne, si no saber de dónde viene y si es kilómetro cero y es buena. Y no comer carne ni pescado todos los días», comenzó a explicar.

«Obviamente cada uno puede comer la carne que quiera, pero es verdad que no es bueno y no estamos ayudando al planeta y es mejor ser vegetariano. Entonces, yo me siento mejor, por mi salud y por el planeta, siendo vegetariano, pero cuando estoy en la Costa Brava y veo un pescado que sé que acaban de pescar, me como un buen pescado», concluyó el artista.