‘El Hormiguero’ comenzó la semana con una de las visitas más especiales de los últimos meses. Pablo Motos recibió en el plató al artista Manuel Carrasco, que acudió para presentar su nuevo single, pero antes, Antonio Resines entró en directo en el programa.

«Esta noche estamos con Manuel Carrasco pero dejadme que haga una cosa muy importante porque todos lo hemos pasado bastante regular cuando de repente nos dijeron que Antonio Resines estaba con Covid y luego nos dijeron que Antonio Resines estaba en el hospital y esta noche Antonio Resines está con nosotros», expresó Pablo Motos antes de dar la bienvenida al actor.

El actor reapareció en la televisión después de haber sido dado de alta del hospital el pasado 10 de febrero, tras 48 días ingresado por complicaciones derivadas del Covid-19, 36 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Resines, que antes de nada quiso agradecer la labor de los profesionales del Hospital Gregorio Marañón por haberle salvado la vida, relató su historia en ‘El Hormiguero’.

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEH pic.twitter.com/otu7A6U0aT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

Cabe recordar que la última aparición de Resines en ‘El Hormiguero’ fue el pasado 15 de diciembre, coincidiendo con la visita de Javier Cámara. «Fue el día que estuve con Javier Cámara, me hice el test de antígenos y salió negativo. Al día siguiente rodé con Santiago Segura y ahí estaba como con un poquito de fiebre y al día siguiente di positivo. Me hice una PCR que también dio positivo y luego ya fue una semana de debacle que hasta el 22 o el 23 de diciembre me recuerdo tosiendo, muy mal… Y de repente me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada», comenzó a relatar el actor.

«Yo pensé que habían pasado cinco días, como un pequeño desmayo, y cuando me desperté el veintitantos de enero me quedé acojonado. Y es muy complicado. Voy a ser breve, porque me canso mucho al hablar, pero hay que apoyar la sanidad pública como sea», añadió.

Durante los días que estuvo en la UCI, Antonio Resines asegura que vivió “en un mundo extrañísimo, que tiene puntos en común con la realidad pero es otra cosa. Le ha pasado a todo el mundo. Luego he hablado con gente que le ha pasado y es un poco tremendo”.

💬 Antonio Resines: “Hay que apoyar la sanidad pública como sea” #CarrascoEH pic.twitter.com/d2mIXwhpsA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

Para Antonio Resines la parte más dura de su paso por el hospital fue que al entrar en la UCI había 97 personas, “nos hemos salvado 80”, lamentó el actor visiblemente emocionado.

En cuanto a las secuelas que le han quedado, Resines explicó que: «No, me venía muy bien perder peso pero claro, ahora tengo una atrofia del 80% porque he perdido mucha masa muscular. Ando mal, con ayuda de un andador, pero me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y complicado y hace falta esfuerzo pero bueno… Me he librado de una, macho».

Antes de terminar la conexión con el programa, Antonio Resines quiso hacer un alegato sobre la importancia de las vacunas: “La gente debe saber que esto es una cosa muy seria. Por favor, que todo el mundo se vacune y se lo tome en serio», dijo el actor antes de despedirse.