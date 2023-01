‘El Hormiguero’: Anne Igartiburu se sincera sobre su ausencia en las Campanadas de TVE

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la visita de las actrices Adriana Ugarte y Juana Acosta, el programa cerró la semana con uno de los rostros conocidos más queridos de nuestro país, Anne Igartiburu.

La presentadora dio el salto de TVE a Antena 3 para presentar su nuevo libro, La vida empieza cada día, que ya está disponible. En él ofrece una serie de reflexiones y ejercicios sobre bienestar emocional, donde muestra su faceta de coach, desconocida para muchos de los espectadores.

«Va a encontrar una guía con una reflexión para cada día del año, y uno más para los que somos de febrero que el bisiesto está muy de moda, con la que trabajar la conciencia plena. Es un regalo precioso para uno mismo y también es un regalo que me he hecho yo a mí misma», expresó sobre lo que se van a encontrar los lectores dentro del libro.

Anne Igartiburu explicó a Pablo como gestiona las críticas: «Aprendiendo y entendiendo, porque si voy en la línea que quiero ir, vivo en coherencia y hago lo que tengo que hacer, ya está. Yo creo que es parte de la madurez y de la aceptación. Yo creo que también son procesos de morder el polvo y aprender».

La presentadora señaló que: «Querer caerle bien a todo el mundo es una fórmula perfecta para el fracaso que, además, te coarta a la hora de ser tú mismo. Por eso es importante saber que no te vas a morir, que siempre vas a encontrar gente afín a ti».

Y aunque expresó que no le gusta dar consejos, expresó que: «creo que trabajar la aceptación es interesante; considero de verdad que si uno está bajo de ánimo, ayudar a los demás puede hacer que se sienta mejor; y también es interesante trabajar la quietud, la observación y la escucha.

Por otro lado, durante la entrevista en El Hormiguero Anne Igartiburu también habló sobre su sonada ausencia en las Campanadas de TVE este año, y en su incorporación a las Campanadas de Ibai Llanos, junto a Ramón García.

«La vida es así. Pensé que qué bien porque por fin iba a pasar una Nochevieja en casa con mis enanos y al final me fui a la Puerta del Sol porque me metí en otro embolado. Por eso digo que a veces las cosas suceden por algo, había aceptado que no iba a dar las Campanadas y de repente cambió todo», expresó.

«¿Por qué pasó? Para que yo probara una experiencia como Twitch con Ibai Llanos y Ramón García con la que flipé y de la que aprendí un montón. Fue una oportunidad que me regaló la vida», añadió la presentadora, asegurando que fue un lujo dar las Campanadas con ellos.