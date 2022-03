‘El Hormiguero’ terminó la semana con una visita muy especial. El programa recibió a Alaska, que acudió al plató para presentar el nuevo disco de Fangoria, ‘Edificaciones Paganas’, que ha este mismo viernes 4 de marzo ha visto la luz.

‘Edificaciones Paganas’ es el segundo disco de la trilogía que empezó con ‘Existencialismo Pop’, y que llegará a su fin con un nuevo disco que llegará en Navidad. «Parece que tenemos obsesión con los edificios, es el segundo disco relacionado tras Arquitectura Efímera», afirmó la artista.

Alaska aprovechó su paso por ‘El Hormiguero’ para defender la artificialidad: “Son esas construcciones hechas por el hombre que no tienen un fin espiritual o religioso. Antes, las grandes arquitecturas eran todo templos de distintas religiones. Hoy en día, esas torres que yo disfruto en Benidorm, por ejemplo, son creaciones artificiales hechas por el hombre. Eso entronca con mi burbuja vital, algo que nos hacemos todos para sobrevivir”.

Alaska nos explica el significado de ‘Edificaciones Paganas’ #AlaskaEH pic.twitter.com/4kSQUjBHE7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 3, 2022

Y añadió: “Todos tenemos una burbuja. Si a la gente le parece mal que un niño se abstraiga con un videojuego, no hay que olvidar que a lo mejor ha habido otros niños que, a los doce años, estaban en el patio del colegio leyendo un librito y estaban abstraídos en su burbuja vital porque les interesaba mucho más lo que traía ese libro”.

En el amparo por la artificialidad, Alaska salió en defensa de las operaciones estéticas: “Yo creo que la mayoría no admite haberse operado porque, igual que trabajar el cuerpo en los 80, el culturismo y eso, estaba mal visto. En la humanidad siempre ha habido un problema con la artificialidad, no comprendemos que somos artificiales desde el primer momento. Somos lo que somos porque nos vestimos, porque nos adornamos… Y eso es artificial porque es reprogramar lo que somos. Y la cirugía estética es lo último”.

“Yo me he hecho el pecho, los pómulos, la lipo, la nariz… Y no recuerdo especialmente dolores ni molestias. Y eso que mi umbral del dolor es muy bajo”, añadió la artista, confesando sus operaciones estéticas.