‘Historias de UPA Next’: se confirma la fecha de estreno en ATRESplayer Premium

Upa Next ya calienta motores, la nueva serie que podrá verse en ATRESplayer Premium tendrá una precuela que llevará por título Historias de UPA Next. Servirá como aperitivo previo a los fans que no aguantan las ganas del estreno de la serie. El primer episodio se estrenará el 11 de septiembre, y a partir de entonces saldrán nuevos episodios cada domingo.

Se trata de una serie de relatos ficticios que estarán protagonizados por los integrantes de UPA Next. En el primer episodio podremos ver a Silvia (Mónica Cruz) y Carmen Arranz (Lola Herrera) siendo las que maquinen en torno al futuro de la escuela.

También se conocen las tramas de los otros seis capítulos que compondrán esta interesante propuesta de Atres Media. La contratación de nuevos profesores o la aparición de nuevos alumnos serán algunas de las tramas que se resolverán antes de que aparezca la serie matriz.

Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz, Lola Herrera, Lucas Velasco o Marta Guerras, son algunos de los actores que encabezaran esta serie.

Los encargados de protagonizar la serie serán Quique González, Mónica Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Marc Soler, Karina Soro, Alex Medina y Nuno Gallego, los cuales buscarán hacerse con el corazón de los espectadores, gracias a sus dotes para el baile y la interpretación. Todo esto se desarrollará en la escuela de Carmen Arranz.

Upa Next se trata de una reedición de la serie Un Paso Adelante, y que llevaba una dinámica idéntica a la que podremos disfrutar con este nuevo formato. La serie se estrenó hace más de 20 años ya, pero la trama es atemporal. Distintos bailarines tratarán de encontrarse a ellos mismo con la guía de los profesores.

Atres Media se está volcando con este proyecto, y es que, ya han hecho bastantes promociones en torno a la serie, para acercar al mayor número de videntes.