‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Ömer, en shock al descubrir que Ahmet es su padre

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado martes 12 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Akif se disculpa con Nebahat por todo lo sucedido recientemente. A pesar de los esfuerzos, ella no puede evitar sentirse profundamente decepcionada tras los últimos acontecimientos.

Sevval, finalmente, da el paso de echar un medicamento en la comida de Sevgi, con el fin de dejarla inconsciente. Así pues, no puede pedir ayuda durante una de las fiestas que se celebran en casa. En una de esas tantas reuniones hay una pelea entre estudiantes. Akif termina enfrentándose a Ahmet, hasta tal punto que confiesa frente a todos que Ömer es su hijo.

💥 Las pruebas de ADN demuestran que Ömer es hijo de Yekta. 😱 #SecretosDeFamilia ▶️ https://t.co/pbq8HM9AUD — La Tetería Turca (@lateteriaturca) September 18, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo Ömer estará completamente en shock al descubrir que Ahmet, en realidad, es su padre. No podrá creer que sea cierto, pero Asiye le contará todo sobre la prueba de ADN.

Los hijos de Ahmet, a su vez, estarán tremendamente enfadados. Pero él dirá que Ömer fue un error y que jamás le reconocerá. Sevgi no se verá capaz de mantenerse despierta y se encontrará muy mal tras la medicación que le dio Sevval. De hecho, no será capaz de respirar y le pedirá ayuda, pero ella se negará en rotundo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.

Esta noche se vienen curvas en #Hermanos…🔜 Suzan le confirma a Ömer que Ahmet es su padre biológico. 💥 ¿Qué pasará ahora? 😱https://t.co/DTFOlKwKxC — La Tetería Turca (@lateteriaturca) September 18, 2023