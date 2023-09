Hermanos, con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es realmente espectacular!

El pasado martes 19 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Akif comienza su gran venganza hacia Ahmet. Tras saber que él es el padre biológico de Ömer, no tarda en trazar un plan para intentar aprovecharse de su dinero, a como dé lugar.

Es por ese motivo por lo que se pone en contacto con Sengül, para que trate de convencer a su sobrino para interponer una demanda de paternidad. La madre de Aybike, completamente desesperada por la falta de dinero, ha decidido consultar a Akif para hacerse con toda la fortuna de Ahmet. Así pues, falsifican la firma de Orhan para poder interponer la demanda.

Asiye vuelve a estar alerta con Doruk esta vez con Yasmin en #Hermanos. ¿Qué se le pasará por la cabeza? https://t.co/XjuUWXKZbT — Antena 3 (@antena3com) September 23, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Sevval y su hija Yasmin llevarán a Sevgi al hospital. Yasmin se quedará en shock al saber que su madre la ha tenido encerrada durante todo este tiempo.

Los médicos le comunicarán que la señora Sevgi ha ingresado con nada más y nada menos que un infarto, por lo que tendrá que ser operada de urgencia. Sevgi ocultará la verdad de lo ocurrido, y se despedirá para siempre tanto de su hijo como de Ömer, que estará profundamente destrozado.

Sevgi no será capaz de superar la operación, y morirá. Ömer se verá incapaz de superar la muerte de su abuela. Yasmin también se verá afectada, sobre todo porque tendrá que guardar silencio ante lo ocurrido. Akif chantajeará a Sevval para que le dé dinero a cambio de no contar que la vio sacar a Sevgi del trastero. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.

Avance de esta noche de #Hermanos…🔜 Yasmin libera a su abuela y la lleva al hospital… ¿descubrirá lo que ha pasado? 😱https://t.co/foQNlx2CUZ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) September 25, 2023