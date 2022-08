‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Kadir pide a Tolga que retire la denuncia

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los que no se pierden una sola entrega.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 12 de ‘Hermanos’. De esta manera, hemos visto cómo Suzan se ha enfrentado a la verdad mientras que Ömer ha decidido ignorar lo que está ocurriendo. A Tolga le resulta cada vez más complicado tolerar la amistad que hay entre Ayse y Ömer, por lo que traza un plan con Berk.

Y todo para conseguir poner al joven en una situación verdaderamente complicada. Por si fuera poco, vemos cómo Kadir ha querido hacer una propuesta que ha dejado completamente sin palabras a Melisa. Sengül, por su parte, cuenta a Nebahat el secreto que, durante tanto tiempo, ha estado escondiendo Suzan.

Todo puede cambiar en un instante… 📺 @antena3com emite nuevos capítulos de la aclamada serie turca #Hermanos El lunes y el martes, a las 22:45 horaspic.twitter.com/8LTpa4a6ru — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 20, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 13 de Hermanos. En este nuevo capítulo, la policía detiene a Ömer debido a la agresión a Tolga. Por otro lado, Kadir pide a Tolga que retire la denuncia y, a cambio, se dejará pegar por él, una propuesta en la que insiste mucho.

Por otra parte, Sengul escucha sin querer una conversación entre Kadir y Orhan, y en ese momento, se entera de que Ömer es hijo de Suzan. Por ello, Sengül está decidida a hacerle una prueba de ADN a su sobrino para comprobar si lo que acaba de escuchar es cierto. Además, Sengül cree queç, en el futuro, Ömer será rico y a ella le conviene llevarse bien con él, por ello comienza a cuidarle.

Mientras tanto, cuando Doruk y Asiye empiezan a salir, Harika comienza a tener celos y roba las preguntas de un examen del despacho del profesor y las pone en la mochila de Asiye. Por lo que en el momento que lo descubran, perderá su beca y la echarán del colegio. Pero Doruk se inculpa para evitar que castiguen a Asiye. ¡No te pierdas el próximo capítulo!.