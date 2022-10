‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Kadir decide proteger a Cemile

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Hermanos ha conseguido hacerse un hueco en las vidas de muchísimas personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente increíble que no deja indiferente a nadie.

El pasado martes 25 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, fuimos partícipes de cómo los hermanos y los tíos han tomado una de las decisiones más contundentes de su vida. Se trata de montar un restaurante con el dinero obtenido, para así sacar rentabilidad.

Por si fuera poco, Ömer no solamente decide dar comida para Suzan y Harika, sino que también paga la matrícula del colegio de la pequeña. Lejos de que todo quede ahí, y tras ver la bolsa con todo el dinero, Cemile decide hacerse con ella y escapar. Todo ello mientras Nebahat estalla al saber que Tolga ha sido readmitido en el colegio, y por culpa de Akif.

💔 Asiye y Doruk. 💔 Vienen malos tiempos para nuestra pareja favorita. Esta noche a las 22:45h un nuevo capítulo de #Hermanos en Antena 3.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Kadir tomará la firme decisión de proteger a Cemile frente a todos, a pesar de haberles traicionado de la peor manera.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Cemile llevará el dinero a su hermana para que pueda pagar su deuda y, posteriormente, marcharse juntas. Todo ello mientras los hermanos y tíos cancelarán la idea de montar un restaurante debido a las circunstancias. Ömer dirá a Suzan que fue él quien pagó la matrícula de Harika.

Todo ello mientras Orhan, poco a poco y con el paso del tiempo, irá mejorando en su proceso de rehabilitación. Para poder hacer frente a esta terapia, todos pondrán de su parte. Akif comprará una casa a Suzan mientras que Nebahat aparecerá en el momento más inesperado. Akif dirá a su mujer que la casa era una sorpresa para ella. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.